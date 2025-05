Skolae et le Paris FC annoncent un partenariat inédit et stratégique

Jonathan Azoulay, Président de Skolae – groupe français d’enseignement supérieur privé réunissant 26 écoles – et Fabrice Herrault, Directeur Général Délégué du Paris FC, ont scellé un partenariat innovant. Une collaboration pionnière, initiée par l’agence SO MATCH, qui unit deux acteurs engagés pour la jeunesse, la performance et l’avenir.

Ce partenariat s’inscrit dans une ambition commune : accompagner les jeunes dans leur montée en compétences au plus haut niveau, que ce soit au cœur des événements sur les terrains ou dans les parcours éducatifs.

Les étudiants de Skolae pourront ainsi découvrir les coulisses de la Ligue 1 et partager ses grands moments, mais aussi bénéficier d’opportunités uniques comme des masterclasses, des visites privilèges, des études de cas, des invitations aux matchs et des offres d’alternance. Au programme :

Professionnalisation & insertion : alternance, missions de conseil, mentorat et projets immersifs alignés sur les besoins du club.

Événements inspirants : conférences, rencontres avec des athlètes, masterclasses Skolaelive et événements co-brandés.

Engagement sociétal : actions éducatives et citoyennes autour du sport, du vivre- ensemble, de la résilience et de la santé mentale.

« Ce partenariat avec un club à l’identité forte et en pleine ascension comme le Paris FC symbolise notre vision pionnière de l’éducation : vivante, connectée au réel, résolument tournée vers l’impact. Offrir aux étudiants l’accès à des mondes comme celui du sport de haut niveau, c’est leur donner des clés de leadership, de rigueur et d’inspiration. » (Jonathan Azoulay)

Le Paris FC, un club en pleine transformation qui accompagne ses joueurs

Le partenariat avec Skolae offrira également aux joueurs et joueuses du centre de formation du PFC la possibilité de poursuivre un parcours académique dans les écoles du groupe, conciliant ainsi performance sportive et réussite éducative.

Avec sa montée en Ligue 1, le locataire du stade Jean Bouin s’impose comme un acteur essentiel du football professionnel français, dans une capitale désormais dotée de deux clubs de très haut niveau. Le PFC rayonne également sur la scène féminine, porté par la récente victoire de son équipe en Coupe de France, confirmant sa place parmi les clubs les plus ambitieux du pays, toutes catégories confondues.