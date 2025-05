La NBA arrive sur Prime Video en France d’ici la fin de l’année

Prime Video dévoile l’identité visuelle de la NBA sur sa plateforme, marquant le début de sa diffusion dès octobre 2025 dans le cadre d’un contrat historique de 11 ans. Cet accord mondial renforce l’offre de sports en direct en France, permettant aux abonnés Prime de profiter de la NBA en plus de Roland-Garros, sans frais supplémentaires.

En France, les membres Prime bénéficieront d’un accès exclusif à 87 matchs de saison régulière, incluant les 7 matchs éliminatoires de l’Emirates NBA Cup, l’intégralité du tournoi SoFi NBA Play-in, près de la moitié des rencontres des premier et second tours des Playoffs, une finale de conférence annuelle, ainsi que les finales NBA pour 6 des 11 saisons à venir.

Par ailleurs, Prime Video devient le partenaire stratégique et le distributeur mondial du NBA League Pass, offrant un accès en direct et à la demande à tous les matchs de la NBA via un abonnement mensuel complémentaire en France, couvrant l’intégralité de la saison régulière et des Playoffs.

Enfin, dès 2026, les abonnés Prime en France pourront également suivre en exclusivité 30 matchs de la saison régulière de la WNBA chaque année, incluant la finale de la Commissioner’s Cup présentée par Coinbase, ainsi que des matchs de fin de saison, dont une série du premier tour, sept demi-finales et trois finales de la WNBA sur les 11 ans du contrat.

