Pour célébrer ses 75 ans, l’Olympique Lyonnais s’associe à adidas Originals pour dévoiler une collection capsule exclusive, rendant hommage à son histoire et son identité. Cette collection se compose d’une tenue de match premium, d’une tenue lifestyle et d’une Samba inédite aux couleurs de l’OL.

Inspirée par l’élégance et l’héritage culturel du club rhodanien, la collection revisite les codes fondateurs de l’OL. Le logo historique fait son grand retour, associé pour la première fois au mythique trèfle adidas. Les maillots, emblèmes d’un style intemporel, rappellent les tenues portées par les légendes du club et chéries par les supporters. La Samba, icône tendance, se réinvente quant à elle en une version collector ancrée dans l’ADN lyonnais, mêlant modernité et tradition.

Disponible en édition limitée dès le 17 mai à 9h, la collection sera proposée sur adidas.fr, dans les OL Stores du Groupama Stadium et du centre de Lyon, ainsi que sur la boutique en ligne officielle de l’OL.

Pour information, l’équipe masculine portera cette tenue d’exception, le même jour, lors de la dernière journée de championnat contre Angers; Une rencontre décisive pour l’avenir européen du club présidé par l’homme d’affaires américain, John Textor.