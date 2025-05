Roche Bobois et l’AS Monaco poursuivent leur idylle

L’AS Monaco et Roche Bobois – marque française emblématique d’ameublement et de décoration haut de gamme – prolongent leur partenariat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027.

Fruit de la collaboration initiée en 2023 entre le club de la Principauté et Roche Bobois, le « Roche Bobois Lounge » continuera, jusqu’en 2027, d’offrir aux partenaires et clients hospitalités de l’AS Monaco une expérience unique, au sein d’un espace VIP exclusif où ils peuvent soutenir les Rouge & Blanc depuis une terrasse offrant une vue imprenable sur la pelouse.

Et dès la saison prochaine, Cuir Center, propriété du groupe Roche Bobois SA, équipera également le salon Honneur by Zondacrypto.

Présent à Monaco depuis quatre ans, Roche Bobois renforce ainsi son ancrage dans la Principauté en offrant une expérience haut de gamme.

« La poursuite de ce partenariat avec l’AS Monaco, équipe emblématique, porteuse de valeurs fortes, de rigueur et d’ambition est pour nous une évidence. Nous affirmons ainsi notre présence dans un univers qui, comme le design, mêle performance et passion, et nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à accueillir les partenaires de l’AS Monaco dans les meilleures conditions. Ce partenariat illustre aussi notre attachement au territoire monégasque et notre volonté de soutenir des institutions qui font rayonner la Principauté. » (Eric Amourdedieu, Directeur Général de Roche Bobois SA)