Caisse d’Epargne partenaire titre des finales de Coupe de France de handball

Forte d’un partenariat de plus de dix ans avec la Fédération française de handball, Caisse d’Epargne a renouvelé cette collaboration pour quatre ans en janvier dernier. Parmi les nouveautés, la banque coopérative devient partenaire titre des Finales de la Coupe de France, qui se tiendront en 2025 à l’Accor Arena à Paris les 17 et 18 mai prochains, et ce pour 4 ans.

En s’associant à ces finales, Caisse d’Épargne réaffirme son engagement pour une pratique accessible à tous, à tous les niveaux et sur tous les territoires – un engagement en parfaite harmonie avec son programme Pacte Utile.

Cet événement majeur du handball français proposera dix finales, des niveaux départementaux aux nationaux, et mettra en avant des disciplines inclusives avec le HandSourd et le Hand Fauteuil.

Programme

Samedi 17 mai :

9h00 : Finale départementale masculine : HANDBALL CLUB BOURGETAIN / HANDBALL ORVAULT

HANDBALL CLUB BOURGETAIN / HANDBALL ORVAULT 11h00 : Finale départementale féminine : CS MARGUERITTES HANDBALL / VILLEPARISIS

: CS MARGUERITTES HANDBALL / VILLEPARISIS 13h00 : Finale HandSourd : ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE LYON / PONTAULT-COMBAULT HB

: ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE LYON / PONTAULT-COMBAULT HB 15h00 : Finale régionale féminine : AUNIS HANDBALL LA ROCHELLE PERIGNY / AS PAGNY HANDBALL

AUNIS HANDBALL LA ROCHELLE PERIGNY / AS PAGNY HANDBALL 17h00 : Finale fédérale masculine : METZ HANDBALL / ÉLITE VAL D’OISE

: METZ HANDBALL / ÉLITE VAL D’OISE 19h30 : Finale nationale féminine : METZ HANDBALL / PARIS 92

Dimanche 18 mai :

10h30 : Finale régionale masculine : ST GENIS LAVAL AL HANDBALL / JEUNESSE ATHLÉTIQUE ISLE HB

: ST GENIS LAVAL AL HANDBALL / JEUNESSE ATHLÉTIQUE ISLE HB 12h45 : Finale HandFauteuil : UNION SPORTIVE LEDONIENNE / HANDBALL CLUB CANTELEU

: UNION SPORTIVE LEDONIENNE / HANDBALL CLUB CANTELEU 14h30 : Finale fédérale féminine : USAM NÎMES / LA MOTTE SERVOLEX

: USAM NÎMES / LA MOTTE SERVOLEX 17h00 : Finale nationale masculine : MONTPELLIER HANDBALL / PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL

Bon à savoir

Pendant les finales des 17 et 18 mai, plusieurs activations viendront rythmer l’expérience des spectateurs :

Didy, la mascotte emblématique de Caisse d’Epargne, déjà présente sur le Relais de la Flamme et sur les matches des équipes de France, mettra le feu à l’Accor Arena.

La Squad Caisse d’Epargne distribuera des goodies aux spectateurs.

Deux jeunes enfants, sélectionnés par Caisse d’Epargne, accompagneront les équipes lors des entrées, créant des souvenirs inoubliables.

La Roue de la Fortune offrira un moment ludique à la mi-temps des finales nationales : avec un défi pour le public et des cadeaux à la clé.

Le Salon de Rêve, un espace exclusif, accueillera les gagnants du jeu concours, pour vivre l’événement au plus près des acteurs du jeu.

Caisse d’Épargne sera visible en TV sur la Chaîne L’Équipe, diffuseur des finales nationales.

Deux célèbres créateurs de contenus sont également de la partie pour faire de ces finales un véritable succès :

Unseen Samy est allé à la rencontre des fans pour tester leurs connaissances à travers des quiz décalés et des anecdotes insolites, créant le buzz avant l’événement.

De son côté, Paulo le Sportix, l’un des youtubeurs sport les plus populaires, plongera en immersion exclusive pendant les finales, dévoilant les coulisses de l’Accor Arena, des vestiaires aux zones presse.

