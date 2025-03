Après le succès du premier Collectif Intersport – qui a accompagné 15 athlètes vers les Jeux de Paris 2024 – le groupe suisse poursuit son engagement en lançant un nouveau Collectif pour Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver de Milan Cortina 2026.

Cette édition met à l’honneur quatre nouveaux athlètes : Jeanne Richard (biathlon), Flora Dolci (ski de fond), Benjamin Daviet (para biathlon & para ski de fond) et Romain Allemand (snowboard freestyle), sélectionnés grâce aux liens étroits qu’Intersport entretient avec les territoires, notamment à travers son réseau coopératif et son ancrage solide en stations.

Le groupe les soutiendra tout au long de leur préparation avec un accompagnement complet : soutien financier, mise en lumière, moment de rencontres et encouragement constants de la part des 19 000 collaborateurs et 938 magasins de l’enseigne. Ce soutien se déploiera aussi avec des initiatives concrètes en magasins et lors d’événements exclusifs :

Au niveau local : un soutien direct des magasins aux athlètes.

Au niveau national : le Collectif Intersport devient le fer de lance de l’engagement de l’enseigne dans le sport de haut niveau.

La déclaration