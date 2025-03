Fabrice Plazolles promu Directeur Général de Havas Play

Trois ans après son lancement – et avec plus de 100 clients activés sur des territoires aussi variés que les partenariats media, la création publicitaire, le sponsoring sportif, l’influence ou le gaming – Havas Play entre dans une nouvelle phase de développement stratégique.

Pour incarner cette nouvelle impulsion de l’agence et son modèle unique sur le marché, Havas Play annonce la promotion de Fabrice Plazolles en tant que Directeur Général de l’agence, où il officiait en tant que Chief Creative Officer depuis 2019.

Ce dernier aura pour mission de renforcer l’intégration des différentes expertises de l’agence pour faire vivre et renforcer la promesse de Havas Play : Imaginer et concevoir des expériences de marques mémorables qui s’ancrent dans les usages et les conversations des gens.

Havas Play France en chiffres :