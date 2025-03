Hoka, la marque de chaussures de performance, officialise un partenariat titre avec le Semi de Paris pour une durée de cinq ans. Désormais, cette course emblématique s’intitulera Hoka Semi de Paris.

Chaque année, ce sont près de 48 000 coureurs qui prennent le départ de la course dans les rues de la capitale. Venant de tous les horizons, de France et d’ailleurs, pour réussir un défi personnel, améliorer son RP ou profiter de l’expérience, les coureurs choisissent un événement qui a su s’imposer comme LE rendez-vous incontournable du début de la saison running, et accessoirement le plus grand semi-marathon du monde.

De son côté, le parcours offre une formidable opportunité de parcourir les trésors architecturaux de l’est parisien entre patrimoine et modernité avec la Bibliothèque François Mitterrand, le château de Vincennes, les quais de Seine ou encore la place de la Bastille.

Un évènement accessible à tous

Ce temps forts regroupe par ailleurs des profils variés, du runner aguerri au plus néophyte. Ils étaient d’ailleurs cette année 46% à s’élancer pour la première fois sur un semi-marathon. Sachant que les organisateurs de la course mettent tout en œuvre pour les accompagner au mieux durant leur préparation, mais aussi le jour J afin qu’ils franchissent la ligne d’arrivée.

Ce partenariat avec Hoka – marque de chaussures et vêtements de sport dynamique et innovante – reflète ainsi une vision commune : celle de promouvoir la pratique du running à tous les niveaux, avec des produits de haute performance.