Le concours Inosport organisé par le Pays voironnais a pour objectif de valoriser l’innovation dans la filière sport, en récompensant les produits ou services particulièrement innovants à partir de la phase POC (preuve de concept) du processus de développement jusqu’aux premiers mois de commercialisation.

Inosport a lieu tous les ans au mois de juin sur le Campus la Brunerie, à Voiron. Il s’agit d’un living-lab à découvrir aux portes de Grenoble et des Alpes. La journée est réservée aux professionnels dont le programme a été conçu pour fournir aux entreprises de la filière sport, loisirs, santé/bien-être des éléments d’anticipation des évolutions du marché.

Un peu d’histoire

En 2005, pour soutenir l’implantation du siège mondial du groupe Rossignol sur son territoire, le Pays Voironnais a décidé de développer la filière économique sport, loisirs. Depuis, cette filière s’est étoffée pour inclure les enjeux liés à la santé, ce qui explique sa nouvelle dénomination « innovation, sport et performance ». L’objectif de cette filière est de développer l’activité économique autour de la thématique « innovation, sport et performance » en s’appuyant sur les atouts spécifiques et les éléments identitaires du territoire, les entreprises leaders déjà présentes et les forces de la région urbaine grenobloise qui s’articulent autour de l’industrie, la formation et la recherche.

La région grenobloise bénéficie en effet de nombreux atouts propices au développement de cette filière. Avec plus de 700 000 habitants et près de 300 000 emplois, elle constitue, après Lyon, la première métropole des Alpes françaises et la seconde métropole de la région Rhône-Alpes.

Un contenu 100% business, à la pointe de l’innovation

L’innovation – comme source d’adaptation et moteur de croissance pour les entreprises du secteur – est au cœur de la journée Inosport. Un évènement abordé de différentes façons :

Une table ronde apportent aux participants un éclairage de pointe sur une thématique et sur l’évolution des usages et sur les avancées technologiques.

Interviennent des chercheurs, des ingénieurs, des entrepreneurs, des designers…

Les Prix Inosport et le showroom sont une vitrine des derniers produits innovants des entreprises de la filière. Après une phase de sélection des lauréats du concours par un jury d’experts, les Prix décernés sont remis le jour d’Inosport. Et pour faciliter les échanges entre les visiteurs, Inosport offre également la possibilité de planifier des rendez-vous d’affaires BtoB grâce à un outil en ligne au moment de l’inscription à l’événement.

En bref

+400 professionnel

+ 250 rdv d’affaires

+40 innovations présentées

97% de participants satisfaits

Pour vous inscrire, c’est ici.