MSC Croisières – troisième plus grande compagnie de croisière au monde – s’associe à l’équipe BWT Alpine Formula One Team en tant que partenaire premium pour 2025 et au-delà.

Partenaire mondial de Formula One, MSC Croisières renforce ainsi son engagement en faveur du sport automobile en s’associant à BWT Alpine Formula One Team. Dans les faits, le croisiériste figurera en bonne place sur la voiture 2025, la A525, dont le lancement a eu lieu l’O2 Arena de Londres, le 18 février.

La déclaration

« C’est un honneur pour l’équipe BWT Alpine Formula One Team d’accueillir parmi ses précieux partenaires MSC Croisières, qui a déjà démontré son engagement envers le sport en tant que partenaire de la F1. Cette collaboration réunit deux industries dynamiques – toutes deux animées par une passion pour l’innovation, la performance et l’excellence. Nous voyons de nombreuses synergies passionnantes entre le monde du sport automobile et celui de la croisière de luxe, où la précision, le travail d’équipe et la réalisation de moments inoubliables sont des éléments clés. Nous sommes impatients de travailler avec MSC Croisières sur de nombreux projets passionnants, tout au long de la saison de F1 et au-delà. » (Flavio Briatore, Conseiller Executif, BWT Alpine Formula One Team)

