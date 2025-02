Lexus renouvelle son partenariat avec l’ATP Tour en 2025

Pour la troisième année consécutive, Lexus est partenaire Platine et partenaire automobile Officiel de l’ATP Tour, le circuit de tennis masculin le plus prestigieux.

La marque automobile japonaise sera présente sur 12 tournois ATP en Europe, dont l’ATP 1000 Rolex Paris Masters et les Nitto ATP Finals en novembre à Turin, point d’orgue de la saison où se rencontrent habituellement les huit meilleurs joueurs du monde. D’une part, en tant que fournisseur de véhicules électriques pour les joueurs et le personnel, mais également en diffusant du contenu sur les plateformes digitales et sociales de l’ATP Tour pour mieux toucher les fans de tennis.

Connue pour la qualité de ses finitions et les designs élégants de ses véhicules, la marque nippone sort une série de courts métrages pour illustrer l’importance des détails dans la réussite des projets de chacun, avec un lien évident entre les acteurs du jeu au tennis et Lexus. Une quête constante de perfection qui, selon le constructeur, permettent à tous les acteurs d’un écosystème de vivre des expériences incroyables ; ingénieurs, designers et artisans chez Lexus ; joueurs, entraîneurs, équipes et fans de sport.

La série comporte 3 courts-métrages, combinant chacun un thème, un élément essentiel au tennis et un modèle Lexus :

Le premier film, consacré au dévouement, adopte le point de vue du joueur et présente le Lexus LM.

Le deuxième, sur le thème de la persévérance, est consacré au travail de l’entraîneur et présente le SUV Lexus NX.

Le troisième film évoque la concentration, avec l’expérience d’un fan et la présentation du SUV compact Lexus LBX.

Les films sont à retrouver sur The perfect match : Lexus and the ATP Tour | Lexus Europe.