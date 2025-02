Les téléspectateurs outre-Manche auront accès à plusieurs affiches du championnat de France, à la demande, d’ici la fin de la saison. Et cela, grâce à Amazon Prime Video pour un prix intéressant de trois euros. De quoi inspirer la Ligue de Football Professionnel (LFP) en plein conflit judiciaire avec DAZN, diffuseur officiel de la Ligue 1 McDonald’s dans l’Hexagone en compagnie de beIn Sports ?

Les amateurs de ballon rond au Royaume-Uni pourront profiter, dès ce week-end, d’Auxerre-OM ou encore de PSG-OL. Une formidable opportunité pour les droits TV français, confirme Martin Aurenche, directeur médias chez LFP Média :

« Nous sommes ravis de finaliser cet accord historique avec Prime Video et d’étendre notre collaboration fructueuse à un autre territoire. Les fans de Ligue 1 au Royaume-Uni bénéficieront de la vaste portée de Prime Video, avec des matches mis à disposition d’une manière très innovante. Cela marque une nouvelle étape dans notre quête de nouveaux modèles commerciaux, après le lancement réussi de notre plateforme Ligue 1 Pass, au Royaume-Uni il y a quelques mois. »

Pour rappel, LFP MEDIA et Viaplay Group ont également annoncé, en janvier, un accord majeur qui permettra d’offrir la Ligue 1 McDonald’s, la Ligue 2 BKT et le Trophée des Champions aux passionnés de football au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas.