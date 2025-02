Le CIO signe un partenariat mondial avec TCL jusqu’en 2032

Le géant Chinois des technologies fait son entrée dans le programme de parrainage du CIO “TOP” et devient partenaire olympique et paralympique mondial officiel du Comité International Olympique dans la catégorie des équipements audiovisuels domestiques et des appareils électroménagers.

Avec cette annonce, le leader mondial dans les secteurs des téléviseurs et de l’électroménager grand public renforce son engagement déjà important dans le sport. Le but : faire découvrir la magie des Jeux à des milliards de personnes grâce à des campagnes marketing innovantes et proposer aux athlètes et spectateurs de nouvelles expériences immersives par les équipements numériques fournis aux Jeux Olympiques et Paralympiques (écrans intelligents, systèmes audios, projecteurs, lunettes intelligentes) et par les appareils électroménagers installés dans le village olympique (climatiseurs, réfrigérateurs, machines à laver…).

« Le CIO est heureux d’annoncer son nouveau partenariat avec TCL, un leader mondial dans les secteurs des téléviseurs et de l’électroménager grand public. TCL soutient depuis longtemps le sport partout dans le monde, et son ambition d’inspirer la grandeur atteint aujourd’hui de nouveaux sommets, car les Jeux Olympiques constituent la scène sportive la plus grandiose et la plus motivante du monde », Thomas Bach, président du CIO lors de la cérémonie d’annonce tenus à Pékin dans l’emblématique “Cube d’eau” des JO 2008.

Le CIO étant une organisation à but non lucratif, il reversera ses revenus générés avec ce partenariat aux organisations sportives du monde entier, notamment les Comités Nationaux Olympiques et leurs athlètes, ainsi qu’aux comités d’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse jusqu’en 2032. Pour rappel, 90% de ses revenus sont reversés au mouvement sportif au sens large, soit l’équivalent de 4,2 millions de dollars (USD) chaque jour.

Pour Li Dongsheng, fondateur et président de TCL, ce partenariat sonne comme une évidence au regard de ses engagements communs avec le CIO. “En tant que marque technologique mondiale de premier plan, TCL s’est toujours efforcée « d’inspirer la grandeur », ce qui s’inscrit dans le droit fil de l’esprit olympique. Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration pour des milliards de personnes à travers le monde et, grâce à ce partenariat, les diverses innovations de TCL permettront d’étendre le rayonnement des Jeux Olympiques et d’offrir des expériences exceptionnelles à un public mondial.”