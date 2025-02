Partenaire de la Fédération Française de Volley depuis juin 2018, MAIF réaffirme son engagement envers le sport français en prolongeant son soutien jusqu’en 2028. L’objectif ? Accompagner les équipes de France et promouvoir une pratique sportive plus responsable à travers le mouvement Sport Planète.

Partenaire, mais également assureur de la Fédération Française de Volley, MAIF réaffirme son engagement en accompagnant les équipes de France féminine et masculine de volley et de beach-volley. Une collaboration solide et durable, renouvelée pour une durée de quatre ans, qui témoigne de la volonté de MAIF d’offrir un soutien sur le long terme, notamment en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Si la FFVolley réaffirme son engagement en faveur d’un sport citoyen, en menant des actions s’inscrivant pleinement dans le mouvement Sport Planète, MAIF met de son côté à disposition du grand public, et gratuitement, un ensemble de ressources et d’actions fidèles à un sport plus respectueux de l’environnement. Cela passe notamment par le soutien à des porteurs de projets inspirants, à des aventuriers Sport Planète engagés ou à des événements sportifs qui entament une démarche exemplaire.

En ce sens, la Tournée des Sables – rendez-vous incontournable du beach-volley – devient dès 2025 la Tournée des Plages Sport Planète. Un changement de nom qui marque une volonté d’intégrer encore davantage les valeurs du mouvement, en alliant compétition et actions de sensibilisation sur l’espace Sport Planète déployé sur chacune des dates de l’évènement (qui passe de 4 à 6 dates).