Interview « Entreprendre dans le sport » : Frank Mbatang, fondateur de Panache

Fondé par Frank Mbatang, Panache est le moteur de recherche des événements sportifs qui monte en France. Cet ancien athlète de haut niveau dessine pour Sport Buzz Business les contours de ce projet ambitieux sortant des sentiers battus au sein de l’écosystème du sport.

Sport Buzz Business : Parlez-nous de votre parcours avant de vous lancer. Quand avez-vous créé la société ?

Frank Mbatang : Je suis Frank Mbatang, fondateur de Panache. Ancien sportif de haut niveau, j’ai toujours été passionné par le sport et le digital. Après plusieurs années d’expérience en marketing digital et en développement no-code, j’ai décidé de me lancer dans l’entrepreneuriat pour répondre à un besoin majeur dans l’écosystème sportif. Panache a vu le jour avec une idée simple : offrir une plateforme de billetterie dédiée à tous les événements sportifs, tous les sports, tous les publics et tous les niveaux de compétitions.

SBB : Qui se cache derrière Panache ? Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport ?

FM : Aujourd’hui, je suis seul à la tête de Panache, mais je collabore avec des freelances spécialisés pour le développement web et commercial. Cette flexibilité me permet d’avancer assez rapidement et d’adapter les ressources en fonction des besoins. Le déclic est venu d’un constat évident : l’accès aux événements sportifs est souvent compliqué, tant pour le public que pour les organisateurs. Il existe des plateformes généralistes, mais aucune solution n’est vraiment adaptée aux sports locaux et aux compétitions moins médiatisées. Panache est donc né de cette volonté de simplifier l’organisation et l’accès aux événements sportifs.

SBB : Pouvez-vous présenter Panache et sa proposition de valeur ?

FM : Panache est une plateforme de billetterie dédiée aux événements sportifs. Contrairement aux solutions classiques, nous proposons une offre adaptée à toutes les disciplines, qu’il s’agisse de compétitions locales, de tournois amateurs ou d’événements professionnels. Nos points forts : une billetterie clé en main, facile à utiliser pour les organisateurs et intuitive pour les spectateurs. Un accès élargi aux événements, avec des options de mise en avant pour maximiser la visibilité. Et enfin, un business model transparent, sans frais cachés pour les clubs et avec des options premium pour améliorer l’expérience.

SBB : À quel(s) problème(s) souhaitez-vous répondre avec votre entreprise ?

FM : Faciliter l’accès aux événements sportifs en permettant aux spectateurs de trouver et réserver des billets en quelques clics. Offrir aux organisateurs une solution simple et efficace pour gérer leur billetterie, maximiser leur visibilité et augmenter leurs revenus. Mais aussi mettre en lumière des sports souvent oubliés en leur donnant une plateforme dédiée pour attirer plus de public.

SBB : Qu’est-ce qui distingue Panache des autres acteurs du marché ?

FM : Aujourd’hui, les organisateurs d’événements sportifs passent par des plateformes généralistes comme Weezevent, Eventbrite ou Billetweb, qui ne sont pas spécialement conçues pour le sport. D’un autre côté, des solutions existent pour les grandes compétitions, mais elles sont souvent inaccessibles pour les petits clubs et associations. Panache se différencie en proposant une billetterie 100% dédiée au sport, avec des fonctionnalités adaptées aux organisateurs, un accompagnement sur mesure, avec des options premium pour booster la visibilité des événements. Et une plateforme intuitive et flexible, pensée pour les besoins réels du monde sportif.

SBB : Comment Panache améliore-t-il l’expérience des amateurs ou des professionnels du sport ?

FM : Pour le public, Panache permet de trouver facilement des événements sportifs et d’acheter ses billets en quelques clics. Pour les organisateurs, nous offrons un outil tout-en-un pour gérer leur billetterie, communiquer efficacement et maximiser leurs ventes. À terme, nous envisageons aussi d’ajouter des fonctionnalités comme la gestion des abonnements et des offres spéciales pour fidéliser les spectateurs.

SBB : Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes actuellement confronté dans le développement de Panache ?

FM : Nous souhaitons faire connaître la plateforme auprès des clubs et organisateurs sportifs pour qu’ils adoptent cette nouvelle solution. Structurer la croissance et passer à l’échelle en intégrant toujours plus d’événements. Et convaincre les investisseurs pour accélérer le développement et enrichir les services proposés.

SBB : Quel est le marché cible de Panache ?

FM : Panache s’adresse aux clubs et associations sportives qui organisent des événements payants, aux spectateurs qui veulent accéder plus facilement aux événements sportifs locaux et aux organisateurs professionnels souhaitant optimiser la gestion de leur billetterie.

SBB : Quelles stratégies de marketing avez-vous adoptées pour toucher votre marché cible ?

FM : Cela passe par des participations à des salons spécialisés, comme Sport Unlimitech, où Panache a été sélectionné dans la catégorie « Coup de cœur du jury ». Par des conférences et interventions sur le thème du sport et de l’entreprise pour accroître la visibilité. Mais aussi par des campagnes digitales et réseaux sociaux pour capter à la fois les clubs et les spectateurs et des partenariats avec des institutions sportives pour crédibiliser la plateforme et accélérer l’adoption.

SBB : Quel est le business model de Panache ?

FM : Le modèle économique repose sur deux axes principaux. Une commission sur la billetterie pour chaque ticket vendu via la plateforme, d’une part. Et d’autre part, des options premium pour les organisateurs souhaitant mettre en avant leurs événements et améliorer leur visibilité.

SBB : Comment avez-vous financé les différentes phases de développement de l’entreprise ? Pouvez-vous citer quelques business angels présents à votre capital, ou en projet ?

FM : Jusqu’ici, le projet a été financé en grande partie par mes fonds propres. Je travaille actuellement sur une levée de fonds pour accélérer le développement et structurer la croissance. Des discussions sont donc en cours avec plusieurs investisseurs et business angels spécialisés dans le sport et la tech.

SBB : Selon vous, comment la digitalisation change-t-elle l’accès aux sports aujourd’hui ?

FM : Elle permet une plus grande accessibilité aux événements grâce aux plateformes de billetterie en ligne. Une meilleure gestion des clubs et des compétitions, avec des outils digitaux performants. Et une mise en relation plus directe entre les organisateurs et les spectateurs, favorisant la fidélisation et l’engagement.

SBB : Avez-vous des projets ou innovations en cours pour enrichir l’offre ?

FM : Oui, plusieurs développements sont prévus. D’une part, la mise en place de solutions d’abonnement pour les spectateurs souhaitant suivre plusieurs événements d’un même club. D’autre part, l’optimisation de l’expérience mobile, avec une application dédiée pour acheter ses billets et recevoir des notifications sur les événements à proximité. Et enfin, une amélioration des outils de promotion pour les organisateurs, avec des campagnes ciblées et des intégrations sur les réseaux sociaux.

SBB : Quel chiffre d’affaires visez-vous d’ici 3-5 ans ?

FM : Difficile de donner un chiffre précis pour l’instant. Néanmoins, l’objectif est d’atteindre une forte croissance du volume de billetterie, en intégrant plusieurs milliers d’événements et clubs partenaires. Avec la montée en puissance des options premium et de la billetterie, le chiffre d’affaires devrait croître de manière significative.

SBB : Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur souhaitant se lancer dans le sport ou les plateformes numériques ?

FM : Tout d’abord, bien cerner les besoins du marché avant de lancer son projet et tester son produit rapidement avec des utilisateurs pour valider l’intérêt. D’autre part, ne pas avoir peur de pivoter si nécessaire. Et surtout s’entourer des bonnes personnes, même en freelance, pour accélérer le développement.

SBB : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de Panache ?

FM : Avoir été sélectionné dans la catégorie « Coup de cœur du jury » au salon Sport Unlimitech a été une grande fierté. Cela confirme la pertinence de Panache et renforce ma motivation à poursuivre cette aventure entrepreneuriale.