Prime Video ne fait pas les choses à moitié pour ce Black Friday. La plateforme d’Amazon a dévoilé son dispositif sportif pour le 28 novembre, qui combine football américain, basket et golf pour séduire les amateurs de sport du monde entier.

Le clou du programme sera le match de NFL entre les Philadelphie Eagles et les Chicago Bears, diffusé en direct à 21 heures (heure française). Une rencontre qui s’inscrit dans la stratégie globale de Prime Video, qui poursuit l’acquisition de droits de diffusion pour le monde entier. Selon la plateforme, il s’agit d’une étape majeure dans son ambition de devenir un acteur incontournable des retransmissions sportives, au même titre que sa diffusion de la NBA, qui débute ce vendredi avec près d’une centaine de matches prévus chaque saison.

Available in more than 240 countries and territories around the world, the Black Friday game will be the first NFL event presented globally on Prime Video. See you Nov. 28! pic.twitter.com/fBwXoB3FJH — NFL (@NFL) October 22, 2025

Coup d’envoi du marathon sportif à 15 heures

La journée commencera dès 15 heures avec du golf. Les abonnés pourront suivre « The Skins Game », compétition réunissant certaines stars du PGA Tour, parmi lesquelles Tommy Fleetwood et Justin Thomas. Une façon pour Prime Video de varier son offre et de toucher un public large, allant des fans de ballon rond américain aux passionnés de green.

Les amateurs de NBA ne seront pas en reste. Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 novembre, deux affiches seront proposées : Milwaukee Bucks-New York Knicks à 1 h 30 et Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers à 4 heures. Avec ce triple programme, Prime Video confirme sa volonté d’offrir des événements sportifs de premier plan, accessibles à un public international, et de renforcer son positionnement sur le marché des droits sportifs en streaming.

Ce dispositif exceptionnel pour le Black Friday illustre la stratégie d’Amazon : combiner exclusivité et diversité pour créer une expérience sportive complète, de jour comme de nuit, pour tous les profils de spectateurs.

