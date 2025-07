Eléphant Bleu, leader français des stations de lavage auto, devient sponsor majeur du Racing Club de Strasbourg pour les deux prochaines saisons.

Situé à seulement seize kilomètres du Stade de la Meinau, ce partenariat entre l’entreprise pionnière du lavage automobile et le club strasbourgeois, dont le bleu est la couleur emblématique depuis près d’un siècle, s’impose comme une évidence, souligne la formation alsacienne.

Au-delà de la proximité géographique et de la couleur, Éléphant Bleu et le Racing sont unis par le green impact. Depuis plus de trente ans, Éléphant Bleu s’engage en effet dans un lavage écoresponsable, en recyclant 95 % de l’eau utilisée. De son côté, le RCS, en partenariat avec les collectivités, transforme le Stade de la Meinau rénové en un modèle d’économie circulaire, où le vert se conjugue harmonieusement avec le bleu.

Dans les faits, Éléphant Bleu devient le septième sponsor majeur du club et sera visible sur les équipements de l’équipe première masculine dès cette saison.

La déclaration

« Nous sommes fiers d’accueillir Éléphant Bleu en tant que sponsor majeur du Racing. Au-delà de nos couleurs et de notre région, nous partageons une même ambition : faire rayonner notre identité, rassembler autour de nos valeurs et offrir la meilleure expérience possible à celles et ceux qui nous font confiance. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique commune : celle de l’engagement, de la proximité et de la passion. » (Marc Keller, président du Racing)

