Antoine Dupont, Léon Marchand et Bigflo & Oli deviennent actionnaires du Toulouse Basket-Ball Club. Un projet ambitieux mêlant sport, culture et identité locale.

C’est une information marquante qu’a révélé La Dépêche du Midi, ce dimanche 20 juillet. Deux figures phares du sport français — le nageur Léon Marchand et le rugbyman Antoine Dupont — ainsi que les célèbres rappeurs toulousains Bigflo & Oli, entrent au capital du Toulouse Basket‑Ball Club (TBBC), anciennement Stade Toulousain Basket, qui évolue actuellement en Nationale 1.

Selon le quotidien régional, ces personnalités « partagent une passion sincère pour le sport et pour Toulouse », selon les mots du président du club, Fabien Conte. Il précise que « leur implication ne sera pas que symbolique : ils souhaitent participer activement au développement du projet, notamment sur les aspects de visibilité, d’événementiel, etc. »

Une volonté : revenir en Betclic Elite d’ici 5 ans

Le dossier va au-delà de la simple capitalisation : La Dépêche rapporte également la volonté de ces investisseurs de transformer le TBBC en véritable projet de rassemblement pour la jeunesse et la vie locale. « On souhaite marier au basket l’art, la musique, la culture. Bigflo & Oli y tiennent », explique d’ailleurs Fabien Conte.

Sportivement, l’objectif est ambitieux et clairement chiffré : le club vise à remonter en Élite 2 d’ici deux à trois ans, avant de viser la fameuse Betclic Élite dans cinq à six ans.

L’arrivée de ces nouveaux actionnaires s’accompagne déjà d’initiatives immédiates : Bigflo & Oli vont notamment s’investir dans le design de la future boutique lifestyle du club, avec leur marque « Visionnaire », et profiteront du Rose Festival (28–31 août) pour présenter le projet.

Pas de simples figurants, mais des catalyseurs

Léon Marchand, crack de la natation française expatrié aux États‑Unis pour ses études et son entraînement, rejoint quant à lui ce projet de relance, ayant été séduit par un actionnaire proche qui l’a convaincu d’« apporter son soutien et son image ».

Pour Toulouse, 4ᵉ ville de France, l’enjeu est de taille : après avoir brillé en rugby, volley ou handball, l’agglomération ambitionne désormais de s’affirmer dans le basket. L’investissement de personnalités médiatiques telles qu’Antoine Dupont, Léon Marchand et Bigflo & Oli devrait considérablement renforcer la visibilité et l’attractivité du TBBC. La Dépêche du Midi souligne enfin que ce trio n’arrive pas en simples figurants, mais comme catalyseur d’un renouveau : sportivement, culturellement et médiatiquement.

En outre, on constate qu’Antoine Dupont, capitaine du XV de France et considéré avant sa blessure comme le meilleur joueur de la planète, continue de diversifier ses investissements. « Toto » tente le coup du basket après être devenu, en mai dernier, actionnaire du club de Los Angeles qui évolue en Major League Rugby (MLR).

