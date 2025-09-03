La LFP et l’École Hôtelière de Genève créent un label pour évaluer et améliorer l’expérience hospitalité dans les stades de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT, avec une approche exigeante et innovante.

Dans un univers où l’expérience spectateur est devenue un véritable actif stratégique, la Ligue de football professionnel (LFP) franchit un nouveau cap. Depuis 2025, sa filiale commerciale LFP Media collabore avec l’École Hôtelière de Genève (EHG) pour développer un projet novateur : le Label Hospitalité.

Ce label a une ambition claire : évaluer objectivement la qualité de l’expérience hospitalité dans les enceintes de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT. Accueil, service, aménagements, restauration, confort, accessibilité, durabilité… autant de critères passés au crible pour mesurer l’excellence des dispositifs VIP proposés par les clubs.

Un double objectif

Derrière cette initiative, un double objectif : accompagner les clubs dans l’optimisation de leur offre premium, et structurer une approche qualitative de l’hospitalité qui dépasse les simples standards logistiques. Car aujourd’hui, l’expérience haut de gamme ne se limite plus à une loge confortable ou à un bon repas. Elle repose sur l’émotion, la personnalisation et la cohérence globale du parcours client.

Pour bâtir ce référentiel exigeant, LFP Media s’est naturellement tournée vers un acteur de référence dans le domaine : l’École Hôtelière de Genève. Reconnue pour son expertise académique et son approche terrain, l’EHG mobilise ses équipes pédagogiques et ses étudiants pour mener des missions d’analyse in situ. Une collaboration qui allie rigueur méthodologique, neutralité et immersion opérationnelle.

Un levier stratégique

Au-delà du terrain, ce partenariat illustre un mouvement plus large : l’émergence de l’hospitalité comme levier stratégique de différenciation dans le sport business. Il confirme aussi la volonté de la LFP d’inscrire ses compétitions dans une logique de montée en gamme, à l’image des grandes ligues internationales.

En associant l’excellence hôtelière à l’univers du football professionnel, le Label Hospitalité trace ainsi une nouvelle voie : celle d’un sport plus accueillant, plus structuré, et résolument tourné vers l’expérience.

