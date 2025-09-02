Le Montpellier Hérault Rugby jouera désormais au Septeo Stadium

À l’aube de la saison 2025-2026 du TOP 14, qui débute le 6 septembre, Septeo remporte l’appel à projets de naming et devient le partenaire titre du stade du Montpellier Hérault Rugby (MHR), désormais appelé « Septeo Stadium ».

Le groupe Septeo – éditeur de logiciels montpelliérain et acteur majeur de la Tech et de l’IA – a remporté l’appel à projets pour le naming du stade de rugby où le MHR joue ses matchs à domicile. Ce partenariat marque une étape symbolique forte pour l’entreprise du cru qui affirme ainsi son ancrage et ses valeurs communes avec le monde de l’ovalie.

Le groupe – déjà partenaire de nombreux clubs sportifs locaux – renforce ainsi sa présence dans l’écosystème sportif régional, notamment à travers son soutien au Rugby Club Méditerranée (RCM) et sa volonté de former et faire grandir les jeunes pousses du rugby de Montpellier et ses alentours.

« C’est une grande fierté de donner notre nom à ce stade ici, à Montpellier. Cette démarche traduit parfaitement nos valeurs fondatrices : responsabilité, esprit d’équipe, performance et plaisir, que nous partageons naturellement avec le rugby. Comme dans ce sport, en entreprise, il n’y a pas de victoire sans collectif. C’est aussi un moyen pour nous, acteur de la tech européenne, de montrer que l’innovation a sa place dans l’espace public et de continuer à inspirer au-delà de nos logiciels », se félicite ainsi Hugues Galambrun, PDG du groupe Septeo.

Dans les faits, le Septeo Stadium sera inauguré le 6 septembre prochain, à l’occasion du premier match de la saison de TOP 14 du MHR contre le RC Toulon. Pour célébrer ce nouveau naming, le club et Septeo réservent au public une soirée festive rythmée par des animations inédites et de nombreuses surprises.