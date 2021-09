Football – Le CIES dresse le bilan économique des 10 dernières années de mercato des clubs du Big-5

Alors que le mercato estival 2021 s’achève, l’Observatoire du football CIES dresse son bilan économique des dix dernières années sur le marché des transferts des clubs de football évoluant dans les 5 plus grands championnats européens.

Depuis 2012, quels sont les clubs qui ont le plus dépensé pour acheter des joueurs ? Quels sont ceux qui sont les meilleurs vendeurs ? Le rapport du CIES souligne bien évidemment la toute puissance Premiere League et la concentration des moyens par une poignée de clubs européens.

« Dans un contexte de crise généralisé, le championnat anglais est le seul où une majorité de clubs investit massivement sur le marché des transferts. Cet argent a permis à de nombreuses équipes des autres ligues du big-5, et, par effet de cascade, bien au-delà, d’atténuer le choc de la crise sanitaire. Ce constat montre l’importance d’un système de transfert global tel qu’il existe actuellement » précise le CIES.

En prenant en compte pour chaque année les mercatos d’hiver et d’été des clubs du Big-5 (Angleterre, Espagne, Italie, France et Allemagne), les chiffres compilés par le CIES montrent sans surprises un ralentissement des dépenses totales en joueurs depuis 2020 et la crise du coronavirus.

Evolution des dépenses depuis 2012

Pour 2021, les clubs du Big-5 ont dépensé un total de 3,834 milliards d’euros en indemnités de transfert. En 2012, le montant dépensé s’élevait à 1,956 milliard d’euros.

Mercato – Les clubs les plus dépensiers depuis 2012

Ces dix dernières années, c’est le club anglais de Manchester City qui a dépensé le plus en indemnités de transferts avec un total cumulé de 1,680 milliard d’euros entre 2012 et 2021 selon le CIES. Le podium est complété par Chelsea FC (1,628 milliard) et le FC Barcelone (1,561 milliard).

Le top 10 est complété par Manchester United, le Paris Saint-Germain, la Juventus, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Liverpool et l’Inter Milan.

Selon les chiffres compilés par le CIES, le PSG a dépensé 1,461 milliard d’euros pour faire venir des joueurs au club depuis 2012. Un autre club du championnat de France figure dans ce classement, il s’agit de l’AS Monaco, 14ème, avec 975 millions d’euros.

et depuis la crise de la COVID-19 ?

Dans son rapport, le CIES fait un focus sur les dépenses des clubs depuis l’été 2020, le premier mercato impacté par la crise sanitaire. En cumulant les 3 dernières fenêtres de transferts (été 2020, hiver 2021, été 2021), c’est le club anglais de Chelsea qui a le plus dépensé avec un total de 403M€. Le podium est complété par Manchester City et Manchester United.

Les meilleurs vendeurs ?

Avec plus d’un milliard d’euros encaissé depuis janvier 2012 (1,039), l’AS Monaco est le club ayant le plus encaissé pour la vente de joueurs à des clubs du big-5.

Les bilans nets ?

Si il y a un classement où les clubs français brillent, c’est bien celui présentant le bilan net des transferts par club, calculé par le CIES par la différence entre les recettes et les dépenses. Avec une balance de +99M€, le Montpellier HSC arrive en tête de ce classement.

A contrario, les pires bilans nets sont pour Manchester United (-1,071 milliard), Manchester City et le PSG.

« Les chiffres publiés incluent les indemnités de transfert fixes, les éventuels bonus, ainsi que les sommes versées dans le contexte de prêts payants. Les montants négociés dans le cadre de prêts avec obligation d’achat sont inclus dans le décompte pour l’année du transfert. Dans la limite des informations disponibles, les données sur les bénéficiaires prennent en compte les éventuels pourcentages à la revente négociés par les clubs précédents » précise le CIES.