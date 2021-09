Tennis – Sarah Pitkowski nouvelle Directrice Communication de la Fédération Française de Tennis (FFT)

En cette période de rentrée, la Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé la nomination de Sarah Pitkowski au poste de Directrice de la Communication.

Ancienne joueuse professionnelle (29ème mondiale), Sarah Pitkowski est bien connue des professionnels du sport en tant que fondatrice de l’agence de presse et événementiel « 15 Love » qu’elle a dirigée pendant 15 ans. Le grand public la connait pour ses interventions régulières sur de nombreux médias comme RMC, Eurosport et plus récemment Amazon Prime Video qui a diffusé son premier Roland-Garros au printemps dernier.

« La mission de Sarah en tant que Directrice de la communication est claire et essentielle : concevoir et mettre en œuvre la stratégie et les actions de communication de la FFT, en interne comme en externe et sur tous les canaux, en pleine cohérence avec le projet de la nouvelle gouvernance. » précise la FFT dans son communiqué.

Pour rappel, une nouvelle équipe est en place à la FFT depuis quelques mois avec l’élection de Gilles Moretton au poste de Président jusqu’en 2025 et la nomination d’Amélie Oudéa-Castéra au poste de Directrice Générale.