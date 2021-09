DigitalBits nouveau sponsor manche de l’Inter Milan

Aujourd’hui, l’Inter Milan a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Zytara Labs. La cryptomonnaie « XDB » DigitalBits sera notamment visible en tant que sponsor présent sur la manche gauche des maillots.

Après l’AS Roma, Zytara Labs signe un nouveau contrat de sponsoring avec un club de football italien. Dans le détail, le partenariat produit pluriannuel est d’un montant de 85 millions d’euros, avec soutien de la Fondation DigitalBits.

Dans le cadre de cet accord, Zytara travaillera notamment sur l’application officielle du club afin d’intégrer sa solution bancaire et de paiement. L’inter utilisera la technologie blockchain DigitalBits pour accepter la crypto XDB pour les paiements dans le stade et les boutiques du club. Des produits NFT devraient également être proposés aux fans dans les mois et années à venir.

Pour rappel, le club de Série A affiche cette saison son Fan Token édité par la société Socios.com sur la face avant de son maillot et Lenovo au dos.