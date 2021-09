Paralympiques : Un mix de Pone pour la cérémonie de passation entre Tokyo 2020 et Paris 2024

Ce dimanche, pour la cérémonie de passation des Jeux Paralympiques entre Tokyo 2020 et Paris 2024, Pone a été convié à participer à cette célébration avec un mix.

Après l’interprétation de la Marseillaise en chansigne par Betty Moutoumalaya, le producteur de musique Pone clôturera la séquence artistique proposée par Paris 2024 pour célébrer l’arrivée des Jeux en France avec le public présent au Trocadéro et derrière leurs écrans.

« L’artiste signera pour cette séquence une performance hors norme, un mix composé grâce au seul mouvement de ses pupilles. Atteint de la maladie de Charcot depuis 2015, ce producteur reconnu ne communique plus qu’avec ses yeux. A travers cette performance inédite, depuis son domicile où il est alité, il montrera à sa façon que rien n’est impossible » précise le communiqué.

« Montrer à ma façon que rien n’est impossible, comme les athlètes paralympiques le font au quotidien et à chacune de leurs performances sportives »

Pone, de son vrai nom Guilhem Gallart, est l’un des co-fondateurs du célèbre groupe marseillais, la Fonky Family (FF). Il est aussi un beatmarker émérite ayant produit des classiques pour les plus grandes stars du Rap Français : Diam’s, 113, Le Rat Luciano ou encore Rohff.

« La proposition de Paris 2024 de participer à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo me permet de montrer à ma façon que rien n’est impossible, comme les athlètes paralympiques le font au quotidien et à chacune de leurs performances sportives », ajoute Guilhem Gallart aka Pone.

Dans son communiqué, Paris 2024 rappelle qu’en 2019, l’artiste a réussi la prouesse de produire un album uniquement avec ses yeux. A l’aide d’un logiciel de lecture de ses mouvements oculaires, son regard devient aussi précis qu’une souris d’ordinateur, lui permettant ainsi d’écrire, de composer de la musique, et de parler. Son clavier est relié à une enceinte, qui retranscrit ce qu’il écrit à travers une voix électronique.

En 2021, avec son ami Nicolas Couturieux, ils créent le label 73 BEATS et leur premier EP caritatif » Listen And Donate voit le jour avec le soutien de Kate Bush et de l’artiste d’art contemporain JR. En écoutant cet EP sur les plateformes de streaming, des droits d’auteurs sont générés et reversés directement à son association Trakadom qui permet aux patients chroniques lourds de pouvoir être pris en charge à domicile en formant des aidants spécialisés.