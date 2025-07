Le VAFC a dévoilé, ce mercredi 23 juillet, un maillot extérieur collector inspiré de l’univers manga pour célébrer les 25 ans de Toyota à Valenciennes. Un hommage pop-culture entre passion locale et ouverture internationale.

Pour sa saison 2025 – 2026, le Valenciennes FC, club de National, frappe fort avec un maillot extérieur à haute valeur symbolique, mêlant culture japonaise, pop culture et ancrage territorial. Un clin d’œil appuyé à son sponsor principal Toyota, mais aussi un bel hommage à une aventure industrielle franco-nippone qui dure depuis 25 ans.

Imaginé par Hummel

En 2001, sortait de l’usine Toyota d’Onnaing, près de Valenciennes, la toute première Yaris produite en France. Pour marquer le coup, le VAFC dévoile aujourd’hui une tenue extérieure pensée comme un pont entre deux mondes. Imaginée par Hummel, l’équipementier allemand du club, cette création singulière puise dans l’univers manga pour faire vibrer la fibre nostalgique des fans de ballon rond.

Le design reprend clairement les codes visuels de la Newteam, équipe mythique du dessin animé Olive et Tom (Captain Tsubasa), culte des années 80 et 90. Maillot blanc, épaules barrées de rouge : un clin d’œil assumé à Olivier Atton et sa bande, qui ont bercé l’enfance de nombreux passionnés de football. Même démarche pour la tenue du gardien, inspirée du style iconique de Thomas Price, entre orange franc, sobriété et efficacité.

Un « V » déposé sur le cœur

Au cœur du maillot, un détail fort : un « V » rouge remplace le blason du VAFC, référence directe au « N » de la Newteam. Sur la version gardien, il devient jaune et vert, reprenant les couleurs exactes de l’œuvre originale. Un badge discret en japonais où l’on peut lire « Allez VA » complète ce storytelling visuel, à la croisée de deux cultures.

Captures d’écran boutique en ligne VAFC

La campagne de lancement, pensée comme un manga animé, a été produite par cinq étudiants de l’école Rubika, institution valenciennoise reconnue dans les filières créatives. Une façon de valoriser aussi la jeunesse et les talents du territoire, en les mettant au service d’un récit chargé de sens.

Plus qu’un maillot, c’est un manifeste : celui d’un club qui assume son identité locale, tout en célébrant l’ouverture internationale de son histoire. Avec Toyota en partenaire principal, le VAFC signe ici une opération de brand content aussi originale qu’émotive, à la croisée du sport, de l’industrie et de la culture populaire.

Le maillot est d’ores et déjà disponible à l’achat depuis ce jeudi matin sur la boutique en ligne du club et en physique. Pour vous l’offrir, il vous faudra (seulement) débourser la somme de 75 euros. À ce prix… une aubaine !

