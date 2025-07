PSG For Communities et One Team s’envolent pour la Genuine World Cup à Houston

La Genuine World Cup (27 juillet au 2 août à Houston) réunit 40 équipes issues de 24 pays pour célébrer la diversité, l’unité et l’intégration des jeunes en situation de handicap mental ou porteurs de troubles du neurodéveloppement. Il s’agit d’une première participation pour le Paris Saint-Germain, à travers PSG For Communities, et One Team.

Lancé en 2021, le programme One Team accompagne chaque année des jeunes porteurs d’autisme à travers un encadrement dédié et des entraînements réguliers. Cette année, 14 jeunes joueurs âgés de 16 à 23 ans représenteront fièrement les couleurs du PSG dans ce tournoi. Encadrés par 4 éducateurs spécialisés, ces derniers porteront sur la scène internationale un message fort : le sport est un droit universel, un vecteur de dignité et d’espoir.

En outre, l’expérience se poursuivra hors des terrains

Au programme :

28 juillet : visite de la NASA et match des Astros de Houston, franchise de baseball.

29 juillet : début du tournoi, avec une phase de groupes placée sous le signe de l’échange et de la solidarité Rencontre avec la PSG Academy de Houston.

1er août : soirée de clôture

La déclaration

« Cette participation souligne, encore fois, notre engagement à rendre le football accessible à tous. C’est une immense fierté pour le Club de rejoindre ce tournoi et les plus grands noms du football mondial et de rassembler 24 pays autour de cette cause. Nous adressons tout notre soutien à notre délégation One Team. Cette équipe est plus qu’une simple équipe, c’est un message d’espoir, de respect, de solidarité, de diversité . » (Fabien Allègre, Vice-Président du Fonds de Dotation Paris Saint-Germain)

