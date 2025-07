TYREX, nouveau partenaire officiel du FC Lorient

Le FC Lorient annonce l’arrivée de TYREX, expert en solutions de décontamination USB, comme partenaire officiel pour la saison 2025-2026.

TYREX, engagé dans la cybersécurité, a choisit le club breton pour accroître sa visibilité et démontrer ses valeurs en matière d’innovation et de performance.

Le logo de l’entreprise sera notamment visible sur le maillot professionnel lors de huit matchs (dont Rennes, Paris FC, Toulouse et Lyon), ainsi qu’au stade du Moustoir via des Leds, panneaux fixes et interviews. En outre, des événements VIP pour les clients TYREX seront également organisés.

La déclaration

« Nous sommes ravis d’accueillir TYREX au sein de la famille des grands partenaires du FC Lorient. C’est une entreprise française à la pointe de la technologie, qui partage avec nous le goût de l’engagement, de la performance et de l’innovation. Ce partenariat est à la fois une fierté et une promesse : celle de construire ensemble une relation durable, au service de nos ambitions respectives. » (Arnaud Tanguy, Directeur Général du FC Lorient)

