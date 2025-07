Sword Group, acteur majeur de la transformation numérique et technologique, et l’Olympique Lyonnais ont officialisé l’extension de leurs accords de partenariat pour les quatre prochaines saisons.

Depuis deux décennies, Sword Group accompagne l’OL dans ses projets stratégiques, notamment la construction du Groupama Stadium. Ce partenariat se renforce aujourd’hui par l’externalisation des activités informatiques du club (Digital, Data, gestion des systèmes d’information) auprès de Sword.

Depuis le 1er avril 2025, Sword mobilise ainsi ses équipes techniques, sur site et à l’international, pour assurer l’assistance informatique quotidienne, la maintenance des applications, l’innovation et l’accompagnement des grands projets technologiques, soutenant de facto la transformation de l’OL vers plus d’efficience, d’agilité et de focus sur le football.

Sponsoring officiel

Il est important de noter que ce partenariat s’enrichit également d’un volet sponsoring : Sword devient en effet sponsor officiel de l’OL sur le secteur technologique. Ce label inclut des activations marketing axées sur la technologie, exploitant les solutions techniques du Groupama Stadium, ainsi qu’une forte visibilité de la marque Sword sur les réseaux digitaux du club rhodanien.

La déclaration

« Notre collaboration avec Sword a débuté il y a une vingtaine d’années et nous sommes heureux de confirmer aujourd’hui nos accords sur différents axes. Nous allons bénéficier pleinement de l’expertise technologique de leurs équipes dans le domaine du sport et de l’événementiel et pouvoir nous appuyer sur leur savoir-faire en matière de systèmes d’informations afin de poursuivre sereinement notre stratégie de recentrage de nos activités sur notre cœur de métier, le football. En parallèle, Sword rejoint notre communauté de sponsors et pourra partager une magnifique aventure humaine avec nos joueurs, nos fans et l’ensemble de nos partenaires. » (Michael Gerlinger, Directeur Général de l’Olympique Lyonnais)

