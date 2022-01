Football – Vinícius, Foden, Haaland… les joueurs les plus chers en 2022 sur le marché des transferts

L’Observatoire du football CIES a dévoilé la liste des 100 joueurs du Big-5 européen les plus chers en ce début d’année 2022.

Vinícius Júnior, estimé à 166 millions d’euros, surclasse Phil Foden et Erling Haaland. De son côté, Kylian Mbappé est le joueur en fin de contrat qui dispose de la plus belle valeur sur le marché des transferts selon KPMG (voir en fin d’article). Pas étonnant.

Ils sont les pépites que le monde va s’arracher dans les mois/années à venir. En ce début d’année, l’Observatoire du football CIES a révélé, grâce à son algorithme spécifique, le TOP 100 des joueurs du Big-5 européen (Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A et Ligue 1) qui disposent actuellement de la plus belle valeur marchande.

Vinícius Júnior est le joueur le mieux valorisé avec une estimation à 166,4 millions d’euros. L’attaquant brésilien, qui profite du bon début de saison du Real Madrid, devance le Citizen Phil Foden (152,6 millions d’euros) et le crack norvégien du Borrussia Dortmund Erling Haaland (142,5 millions d’euros).

Le Mancunien Mason Greenwood (133,9 M) et le milieu de terrain du Bayer Leverkusen Florian Wirtz (133M) complètent le TOP 5. L’allemand est d’ailleurs le seul milieu de terrain des cinq premiers avec quatre attaquants.

Le top 20 du CIES

Une grande majorité en Premier League

41 sur 100. Voilà un chiffre qui devrait conforter ceux qui avancent que la Premier League est le championnat le plus attractif du monde. D’autres répondront que les joueurs sont surpayés par les clubs anglais. Toujours est-il que 41% joueurs les plus chers du Big-5 selon le CIES jouent en Angleterre. Presque la moitié ! Derrière, l’Espagne (21 représentants) et l’Allemagne (17) tentent de concurrencer l’ogre britannique.

La France est, elle, à la traine. Ils ne sont « que » sept pensionnaires de Ligue 1 Uber Eats dans le TOP 100. Sans grande surprise, cinq d’entre eux sont au PSG : Achraf Hakimi (11e à 108,2 M€), Gianluigi Donnarumma (82 M€), Kylian Mbappé (71,5 M€), Marquinhos (60,9 M€) et Neymar (56,1 M€).

Le Lillois Jonathan David (61 M€) et le Lyonnais Lucas Paqueta (55M€) accompagnent les Parisiens.

Les joueurs les plus chers par poste :

Gardien : Gianluigi Donnarumma (PSG/Italie)

: Gianluigi Donnarumma (PSG/Italie) Défenseur central : Rúben Dias (Manchester City/Espagne)

: Rúben Dias (Manchester City/Espagne) Défenseur latéral : Alphonso Davies (Bayern Munich/Canada)

: Alphonso Davies (Bayern Munich/Canada) Milieu défensif : Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Angleterre)

: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Angleterre) Milieu offensif : Florian Wirtz (Borussia Dortmund/Allemagne)

: Florian Wirtz (Borussia Dortmund/Allemagne) Attaquant : Vinícius Júnior (Real Madrid/Brésil)

Le top 100 complet

Mbappé bien coté malgré sa fin de contrat

Qu’en est-il des joueurs en fin de contrat cet été ? Leur cote sur le marché des transferts est évidemment biaisée mais certains possèdent un potentiel plus qu’attractif à l’instar de Kylian Mbappé.

Le natif de Bondy, âgé de 23 ans, était estimé à 128,2 millions d’euros par KPMG en décembre 2021, ce qui fait de lui, et de très loin, le joueur en fin de contrat le plus cher. Il devance deux autres Français, deux autres champions du monde 2018 : Ousmane Dembélé (37,2 M€) et Paul Pogba (37 M€).