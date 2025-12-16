La LFP envisage de diffuser l’intégralité de la Ligue 1 sur sa plateforme Ligue 1 + après le retrait de beIN Sports. Un virage stratégique majeur, à la fois audacieux et risqué pour l’économie du foot français.

Le football français s’apprête à franchir un cap inédit dans son modèle de diffusion. Confrontée à l’impasse financière avec beIN Sports, la LFP s’oriente désormais vers une solution radicale : proposer l’intégralité des matches de Ligue 1 sur sa propre plateforme, Ligue 1 +. Une décision stratégique pilotée par Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, qui marque une rupture nette avec le modèle traditionnel des diffuseurs partenaires.

beIN Sports se retire

Le désengagement de beIN Sports a accéléré ce virage. Le groupe franco-qatarien a officiellement indiqué qu’il ne souhaitait plus diffuser ni financer l’affiche de Ligue 1 qu’il détenait. Un retrait lourd de conséquences, puisque le contrat représentait près de 80 millions d’euros par saison, hors sponsoring. Dans les faits, cette manne était déjà fragilisée : les revenus sponsoring n’ont jamais été activés et les paiements ont été partiellement honorés ces derniers mois.

Privée de cette ressource, la LFP n’a plus réellement le choix. Les contraintes juridiques rendent complexe une revente à un autre diffuseur, poussant la Ligue à internaliser l’ensemble de son produit. L’objectif est clair : redonner de l’élan à Ligue 1 +, qui compte environ 1,1 million d’abonnés mais dont la dynamique de croissance s’est essoufflée.

Recours à un fonds de réserve ?

Pour amortir le choc, un recours au fonds de réserve – estimé à une soixantaine de millions d’euros – est envisagé, d’autant que la saison à venir verra disparaître l’indemnité de sortie versée par DAZN.

Reste une question centrale : le passage à une offre 100 % Ligue 1 suffira-t-il à compenser la perte d’un diffuseur historique ? Pour y parvenir, la plateforme devrait attirer massivement de nouveaux abonnés ou augmenter fortement ses revenus par utilisateur. Un pari audacieux, qui expose davantage les clubs aux aléas du marché direct, mais qui pourrait redéfinir durablement l’économie du football français.

À lire aussi : Gulli et Ligue 1+ lancent « Ma Super Ligue 1 » : le football au cœur de l’enfance