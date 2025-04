Territoires d’Événements Sportifs s’associe à l’Urban Sports Summit 2025

A l’approche du FISE Montpellier (dédié au BMX, skateboard, trottinette, roller freestyle et bien plus) qui se tiendra du 28 mai au 1er juin prochains, l’association Territoires d’Événements Sportifs (TES) et l’Urban Sports Summit (USS) s’unissent pour promouvoir l’organisation de manifestations autour des sports urbains en France.

Fondée en 2012, TES est l’association qui regroupe à l’origine les 10 villes-hôtes de l’UEFA Euro 2016. Dans la continuité de cet événement, ses membres ont repris le travail collectif à l’occasion de l’accueil de la Coupe du monde de Rugby 2023 organisée aussi en France et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Résultat, TES a pris du poids au sein du sport hexagonal et est reconnue aujourd’hui comme un interlocuteur qui pèse auprès des organisateurs des grands événements sportifs.

De son côté, l’Urban Sports Summit (organisé en parallèle du FISE Montpellier) demeure un rendez-vous unique réunissant les acteurs majeurs des sports urbains. Pour cette édition 2025, TES se réunit donc pendant trois jours dans le chef-lieu de l’Hérault. Une session dédiée aux sports urbains et à leur développement en France se tiendra notamment le jeudi 29 mai au sein de l’USS.

Quatre représentants de TES interviendront ce jour-là :