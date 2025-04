Le capitaine de l’équipe nationale anglaise, Harry Kane, mise sur Seat Unique pour répondre à la demande d’événements en direct à succès.

L’attaquant du Bayern de Munich investit dans la start-up londonienne de billetterie premium, Seat Unique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un tour de table valorisant la jeune pousse londonienne à plus de 100 millions de livres. Dans les faits, Seat Unique vend un accès aux sièges et expériences premium des événements sportifs et musicaux réservés habituellement aux clients d’entreprise et aux détenteurs de loges haut de gamme.

Ses ventes ont atteint plus de 55 millions de livres sterling au cours du dernier exercice. L’entreprise a récemment conclu des accords avec la Co-op Live Arena de Manchester, le London Stadium et la Formule E, obtenant ainsi les droits de vente de leurs billets premium et de leurs forfaits d’hospitalité. La vente se fait soit via les sites web de ses partenaires, grâce à son logiciel, soit sur sa plateforme.

Kane rejoint ainsi une liste d’athlètes de renom soutenant Seat Unique, dont le capitaine des Lions britanniques et de l’équipe de rugby du Pays de Galles, Sam Warburton, les joueurs de cricket anglais, Stuart Broad et Lauren Bell, ainsi que les légendes du rugby, Sir Clive Woodward et Matt Dawson. Par ailleurs, le fonds d’investissement et de médias, 4CAST , a investi dans Seat Unique, aux côtés de Dame Jessica Ennis-Hill et John Terry, qui soutiennent la société de capital-risque The Players Fund.

La déclaration