Le Crédit Mutuel partenaire majeur de la Fédération Française de Tennis de Table

La Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) et le Crédit Mutuel s’engagent sur un partenariat stratégique inédit pour les quatre prochaines années.

Acteur majeur du secteur bancaire et partenaire engagé du monde sportif, le Crédit Mutuel accompagne depuis de nombreuses années les clubs, les athlètes et les événements qui font vivre les territoires

La volonté du Crédit Mutuel Alliance Fédérale est donc d’accompagner le développement du tennis de table partout en France et de mettre en exergue les valeurs de proximité, de solidarité et d’inclusion à travers le sport. La structure soutient également cette pratique à tous les niveaux : des compétitions fédérales aux initiatives de loisirs et d’accessibilité. Et cela, tout en soutenant parallèlement des projets destinés à favoriser la découverte et la pratique de ce sport pour tous les publics. Dans cette mouvance, des actions spécifiques tourneront autour de :

la féminisation

le handicap et l’inclusion

la jeunesse

l’insertion

la santé

La déclaration