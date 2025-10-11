TF1 obtient les droits exclusifs en clair de la Coupe du monde de rugby 2027 et des éditions 2026 et 2028 de la nouvelle Coupe des Nations, consolidant sa stratégie sur les grands événements sportifs.

Joli coup pour TF1 ! La Une poursuit sa stratégie d’investissement dans les grands événements sportifs en clair en annonçant, ce vendredi 10 octobre, l’acquisition des droits de diffusion exclusifs en France de la Coupe du monde de rugby 2027, organisée en Australie, ainsi que des deux premières éditions de la nouvelle Coupe des Nations, qui verront le jour en 2026 et 2028.

Le groupe conserve ainsi un lien fort avec la plus prestigieuse compétition du rugby mondial, dont il est le diffuseur historique depuis 1991. La prochaine édition, prévue du 1er octobre au 13 novembre 2027, marquera un tournant : pour la première fois, 24 nations participeront au tournoi (contre 20 jusqu’ici), avec l’introduction de huitièmes de finale. Ce changement de format aura pour effet d’augmenter significativement le nombre de matchs diffusés, ce qui représente un atout commercial de poids pour TF1, en termes d’audience, d’inventaire publicitaire et de contenus numériques à valoriser.

Ce renouvellement de partenariat avec World Rugby intervient alors que le groupe se félicite du succès d’audience rencontré lors de la dernière Coupe du monde féminine. La demi-finale entre la France et l’Angleterre, diffusée en septembre 2025, avait rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs, avec un pic à 4,6 millions. Des chiffres qui confirment le potentiel du rugby comme produit d’appel en télévision gratuite.

TF1 rafle aussi la Coupe des Nations

Autre nouveauté incluse dans l’accord : TF1 s’assure également les droits de la Coupe des Nations, nouvelle compétition internationale lancée par World Rugby et Six Nations Rugby. Organisée tous les deux ans à partir de 2026, cette épreuve viendra structurer les fenêtres de juillet et novembre, historiquement occupées par les tournées internationales.

En plus d’offrir une meilleure lisibilité au calendrier international, cette nouvelle compétition représente un actif de grande valeur pour les diffuseurs. Elle garantit des affiches de haut niveau à intervalles réguliers, tout en remplaçant les tournées classiques, qui ne seront maintenues qu’une fois tous les quatre ans, hors année de Coupe du monde.

« Un signal fort »

Du côté des instances, la Fédération française de rugby se réjouit de cette annonce. « C’est un signal fort. Cela montre l’engagement d’un grand média dans la durée et l’intérêt croissant du public français pour le rugby », a commenté Florian Grill, président de la FFR.

Pour TF1, ces droits confortent une ligne éditoriale claire : sécuriser des compétitions à forte audience en clair, dans un environnement de plus en plus concurrentiel marqué par l’essor des plateformes payantes. Avec la Coupe du monde 2027 et la Coupe des Nations, le groupe renforce son attractivité vis-à-vis des annonceurs et confirme sa volonté de rester un acteur central dans la diffusion d’événements sportifs majeurs.

