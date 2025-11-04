Kappa célèbre les 25 ans de sa technologie KOMBAT, introduite lors de l’Euro 2000, en relançant une version commémorative baptisée KOMBAT XXV. Ce maillot emblématique, connu pour son ajustement ultra-serré et son élasticité, sera porté par 18 clubs partenaires du 15 au 30 novembre prochains.

Le KOMBAT XXV conserve le design moulant signature tout en intégrant des matériaux modernes. La version principale est composée à 92 % de polyester recyclé et 8 % d’élasthanne, tandis que le modèle 2025 utilise 87 % de polyamide et 13 % de lycra. Ces évolutions permettent un gain de légèreté et une meilleure durabilité, tout en maintenant les performances techniques qui offraient jusqu’à 30 cm de liberté de mouvement supplémentaire aux joueurs en 2000.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kappa (@kappa)

En France, l’OGC Nice arborera ce maillot lors du match contre l’Olympique de Marseille le 21 novembre en Ligue 1. Le Red Star FC le portera, quant à lui, face à Clermont Foot en Ligue 2. En Italie, la Fiorentina et le Genoa participeront à l’opération. En Espagne, le Real Valladolid et le Deportivo La Corogne sont également concernés.

A noter que Djibril Cissé, ancien joueur de l’AJ Auxerre sous contrat Kappa à l’époque, est l’ambassadeur de la campagne. Une collaboration avec la marque Slam Jam donnera lieu à une édition limitée orientée lifestyle.