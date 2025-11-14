Amazon Web Services (AWS) devient fournisseur cloud exclusif du DP World Tour, principal circuit masculin européen. Ce contrat structure une refonte technologique complète, centrée sur l’exploitation massive de données en temps réel et historiques pour servir spectateurs, diffuseurs, joueurs et opérations.

AWS Media Services et IA générative produisent des flux vidéo personnalisés : compilations instantanées, commentaires statistiques intégrés, traduction simultanée.

Un système de Media Asset Management indexe automatiquement chaque plan, facilitant la création de contenus à la demande pour chaque marché linguistique.

Le « Virtual Twin » évolue en modèle 3D intégrant plus d’un million de points de données par tournoi. Il permet de suivre un coup depuis n’importe quel angle, de simuler trajectoires et d’anticiper stratégies, en étant accessible via applications mobiles ou plateformes de diffusion.

Amazon Bedrock et Quick Suite traitent les flux en direct pour ajuster le placement des commissaires de parcours, fluidifier les files d’attente, adapter l’offre de restauration et optimiser l’occupation des gradins.

L’ensemble des applications migre sur AWS, standardisant le modèle « Tournament-As-A-Service » déployable dans tous les pays hôtes.

« Green Drive Live » agrège consommation énergétique, émissions, déchets et flux logistiques. Les ajustements en temps réel réduisent l’empreinte carbone ; la production à distance limite les déplacements des équipes techniques.

Ce partenariat transpose ainsi le golf professionnel dans un écosystème data-centric, où chaque décision – éditoriale, opérationnelle ou environnementale – repose sur des algorithmes appliqués à des volumes de données inédits.