Pour la sortie de son livre Shot Ready, Stephen Curry transforme un panneau publicitaire à Los Angeles en tir lunaire parfait. Une campagne hors norme et poétique.

Quand il ne redéfinit pas les limites du tir à trois points, Stephen Curry repousse celles de la communication. Pour la sortie de son livre Shot Ready, la star des Golden State Warriors s’est offert une campagne hors normes à Los Angeles : un panneau publicitaire aligné avec la pleine lune, donnant l’illusion que Curry propulse l’astre dans le ciel d’un geste parfait.

Pensée pour Penguin Random House par l’agence américaine Known, en collaboration avec la régie Outfront, l’installation transforme un simple panneau en œuvre cinétique visible uniquement à un moment précis du mois. Quand la pleine lune atteint l’angle calculé, elle s’aligne avec la main du joueur figé dans son tir signature. Le résultat ? L’astre devient le ballon de Curry, métaphore poétique de sa carrière où l’impossible devient geste naturel.

Cette prouesse n’est pas laissée au hasard. L’équipe créative, épaulée par un astrophysicien, a calculé avec précision la trajectoire lunaire pour orchestrer cette rencontre céleste. Le photographe Squint a capturé Curry dans son geste iconique, intégré ensuite sur l’affiche pensée comme une expérience à vivre, et non simplement à regarder. « Nous n’avons pas cherché la viralité, nous avons poursuivi la super-lune. Et ça a marché », résume Known.

Perf, science et émotion qui fusionnent

La campagne dépasse le cadre promotionnel classique. Elle illustre comment les icônes contemporaines, à l’image de Curry, construisent leur empreinte : fusion de performance, science et émotion. En quelques heures, le visuel a fait le tour des réseaux sociaux, touchant à quelque chose d’universel : la fascination pour le ciel et la volonté de rapprocher l’inaccessible.

À Los Angeles, le panneau n’a pas seulement vendu un livre : il a offert un moment de magie partagée, un instant d’élévation où publicité, art et sport se rejoignent. Entre poésie visuelle et marketing expérientiel, Curry transforme un simple tir en symbole de sa carrière et de son aura globale, rappelant que le sport peut aussi inspirer hors des terrains.

