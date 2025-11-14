Article en partenariat avec : FDJ

La Française des Jeux (FDJ) enrichit son offre avec Crescendo, un nouveau jeu de tirage imaginé et développé en France. Après EuroDreams®, lancé il y a deux ans, FDJ poursuit ainsi sa volonté d’apporter de la nouveauté à sa gamme de jeux de loterie, en proposant une expérience adaptée aux habitudes de jeu des Français.

Crescendo vient compléter les jeux de tirage existants comme le Loto®, Euromillions® ou EuroDreams®, tout en introduisant un nouveau rendez-vous hebdomadaire, le samedi après-midi. Les prises de jeu sont ouvertes depuis le lundi 3 novembre, et le premier tirage a lieu le samedi 8 novembre, trois jackpots remportés, 700 000(23) euros gagnés. Découvrez les informations sur ce nouveau jeu.

Un fonctionnement simple et un jackpot évolutif

Crescendo se distingue par sa mécanique claire et accessible, avec une mise de 1 euro par grille. Les joueurs doivent cocher 10 numéros entre 1 et 25. Une lettre parmi S.A.M.E.D.I. est automatiquement attribuée à chaque grille.

Si le joueur trouve entre 0 et 5 numéros gagnants et possède la lettre gagnante , sa mise est remboursée .



Avec 6 à 9 numéros gagnants , un gain est attribué, doublé si la lettre gagnante est également présente.



En cas de 10 numéros corrects , le joueur tente de remporter le jackpot .

Le jeu propose sept tirages chaque samedi, entre 13h et 19h, avec un jackpot qui augmente progressivement : il démarre à 100 000 €(23) et croît de 100 000 €(23) chaque heure tant qu’il n’a pas été remporté. S’il est gagné, il redémarre à 100 000 €(23) au tirage suivant. À 19h, le jackpot peut atteindre jusqu’à 700 000 €(23), montant qui est forcément remporté ou partagé chaque samedi.

Les participations sont possibles en point de vente FDJ, sur le site fdj.fr, ou via l’application mobile FDJ.



Comment s’inscrire sur le site interner FDJ et jouer en ligne à Crescendo pour le prochain tirage ?

Pour participer à Crescendo, les joueurs doivent disposer d’un compte FDJ.

L’inscription peut s’effectuer directement sur le site internet FDJ (Cliquez ici pour créer votre compte FDJ) ou via l’application mobile FDJ, en suivant les étapes de vérification d’identité prévues par la réglementation.



Une fois le compte validé, il est possible de remplir sa grille Crescendo, de sélectionner ses 10 numéros et de valider sa participation avant le début du prochain tirage, prévu le samedi 15 novembre.

Une campagne publicitaire orchestrée par BETC

Pour accompagner le lancement, FDJ déploie une campagne de communication nationale du 3 novembre au 27 décembre 2025, conçue par l’agence BETC. Composée d’un film principal de 30 secondes et de trois formats courts de 15 et 20 secondes, cette campagne s’inspire du principe même du jeu : la montée en puissance symbolisée par un orchestre symphonique. Elle sera diffusée à la télévision, sur les médias digitaux et à la radio.

L’objectif est de présenter le nouveau jeu Crescendo dans un univers festif et élégant, fidèle à l’esprit de la marque FDJ.

Une nouvelle création inscrite dans la continuité d’innovation de FDJ

Avec Crescendo, FDJ poursuit sa dynamique de création autour de jeux à la fois simples, et responsables. Ce nouveau format hebdomadaire illustre la volonté du groupe de proposer des expériences variées, tout en garantissant un cadre de jeu récréatif et encadré.



Crescendo est désormais disponible à partir du lundi 3 novembre 2025 dans l’ensemble du réseau FDJ, et via l’application mobile. Après un premier tirage organisé le samedi 8 novembre, le prochain tirage aura lieu le samedi 15 novembre.

Message de prévention FDJ

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.

Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) ou consultez www.joueurs-info-service.fr.

(23) 100 000 € minimum par tirage à partager au rang 1. Lorsque le jackpot est remporté, il revient à 100 000€ au tirage suivant. Lorsqu’il n’est pas remporté, 100 000€ sont ajoutés au tirage suivant. Pour le dernier tirage de 19h, le jackpot peut atteindre 700 000€ maximum, et en l’absence de gagnant au rang 1, le montant du jackpot est reporté aux rangs inférieurs. Voir règlement sur fdj.fr

(9a) Correspond au nombre de tirages encore disponibles pour le samedi en cours.