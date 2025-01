À l’approche du lancement de la saison 2025 de MotoGP et des premiers essais hivernaux (du 5 au 7 février à Sepang, en Malaisie), Prima Pramac Yamaha MotoGP ouvre un nouveau chapitre de son histoire en s’associant à Alpine.

Alpine – l’emblématique marque française de voitures de sport fondée en 1955 – figurait déjà parmi les principales équipes de Formule 1 et de WEC. Elle entre désormais de manière fracassante dans le monde de la Moto GP via un partenariat inédit avec Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Cette collaboration reflète la croissance rapide de Prima Pramac Racing, qui s’est constamment imposée comme l’une des équipes les plus ambitieuses, les plus professionnelles et les plus avant-gardistes du MotoGP.

La déclaration

« En complément de la F1 et du Championnat du monde d’endurance, Alpine renforce sa présence en sport mécanique en s’impliquant dans le Championnat du monde de MotoGP, aux côtés de l’équipe Prima Pramac Yamaha MotoGP. Cette alliance permettra de créer de nouvelles expériences pour les clients et fans passionnés de sport automobile. Alpine et Prima Pramac Yamaha MotoGP partagent des valeurs communes, bien entendu, mais plus important encore, le même esprit ; la passion de la recherche de la performance. » (Antonino Labate, Directeur des Ventes, du Marketing et de l’Expérience client chez Alpine)

Bon à savoir

Après le titre de champion du monde de MotoGP 2023 par équipes, Prima Pramac Racing remporte son premier titre de champion du monde des pilotes en MotoGP 2024, la première équipe indépendante à atteindre ce résultat depuis 2001.

La présentation de Prima Pramac Yamaha MotoGP aura lieu le 31 janvier à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec une retransmission en direct sur www.pramacracing.com et le compte Instagram officiel de l’équipe (@pramacracing).

