Le Dakar 2025 muscle son impact médiatique

Le cru 2025 du Dakar a drainé une impressionnante exposition médiatique.

Diffusion TV, exposition digitale, visibilité sur les réseaux sociaux, tous les voyants de l’édition 2025 du Dakar – que l’Arabie saoudite accueillait pour la sixième fois – étaient au vert. Le focus en chiffres :

C’est un fait, le Rallye se mondialise de plus en plus avec une distribution télévisuelle dans 190 pays, avec 70 chaines concernées. Concernant la France, pays historiquement lié à la compétition, les chiffres sont particulièrement notables puisque la chaine l’Equipe (118 heure de programmes vs 76 en 2024) et France 3 (plus d’un million de spectateurs en moyenne sur les magazines spécialisés) ont captivé 20,2 millions de Français, curieux de suivre les exploits de l’infortuné Sébastien Loeb, star du WRC, mais maudit encore cette année sur les dunes du Dakar.

Concernant le volet digital, les chiffres sont aussi particulièrement évocateurs. Le site officiel du Dakar atteste ainsi de 14 millions de vues au total, tandis que le module de suivi en live marque une hausse de 2% par rapport à 2024. De leur côté, les vidéos sur les plateformes officielles ont culminé à 408 millions de vues (+18,6%). Néanmoins, la donnée la plus marquante est à mettre au crédit du jeu mobile Race To Win by Aramco qui a réuni 33 000 joueurs, soit une hausse de 64% !

Enfin, si on se focalise sur les réseaux sociaux officiels, Facebook (3 millions d’utilisateurs), devance Instagram (2,5 millions d’utilisateurs). Suivent X/Twitter, Dailymotion/YouTube, Weibo/Douyin, TikTok et Threads. On assiste parallèlement à une hausse globale de 14,8% portant sur la communauté de fans (9,3 millions), une ascension particulièrement significative.