Tennis Channel arrive en France !

Chaîne incontournable de tennis aux Etats-Unis depuis 2003, Tennis Channel arrive gratuitement sur les écrans français dès ce 27 janvier avec la diffusion de l’Open Occitanie à Montpellier (ATP 250) sur Samsung TV Plus, puis très prochainement sur les appareils TLC, l’application Molotov ainsi que chez certains opérateurs télécoms.

Au programme, plus de 20 tournois français (ATP, WTA) avec une couverture personnalisée, le circuit ATP Challenger, des documentaires exclusifs et la rediffusion de duels « vintage » légendaires. Avec du tennis 24/24, 365 jours par an et une interactivité permanente avec la communauté tennis, Tennis Channel a donc des arguments à faire valoir pour séduire les passionnés de la balle jaune.

Dans les faits, le média proposera une antenne 100% tennis dès ce 27 janvier avec la diffusion de l’Open Occitanie à Montpellier (ATP 250). L’occasion de voir sur les courts plusieurs joueurs emblématiques du circuit, tout juste rentrés de l’Open d’Australie. A savoir, Daniil Medvedev, Richard Gasquet, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Stan Wawrinka, Hugo Gaston ou encore Lucas Pouille.

Tennis Channel enchaînera dès le 7 février avec la retransmission de l’Open 13 de Marseille (ATP 250). Suivront notamment le BNP Paribas Primrose (ATP 175) en mai ou encore l’Open de Moselle (ATP 250) pour boucler la saison en novembre prochain. Le circuit féminin sera tout aussi à l’honneur avec, entre autres, l’Open Capfinances de Rouen (WTA 250) en avril, le Trophée Clarins (WTA 125) à Paris en mai ou l’Open de Limoges (WTA 125) lors de la dernière salve de tournois indoor en décembre prochain.

Bon à savoir

Les commentaires des matches seront assurés par Frédéric Verdier, voix emblématique du tennis depuis plus de 20 ans, qui sera accompagné de plusieurs consultants dont Julien Benneteau, (25e mondial en 2014, vainqueur de la Coupe Davis en 2017, actuel capitaine de la Billie Jean King Cup), Benoît Paire (18e mondial en 2016) et Laurent Rochepe (202e mondial en 2012).

L’offre de diffusions « live » sera complétée par des documentaires, des productions locales, des formats déjà développées aux Etats-Unis avec des accès privilégiés aux joueurs et aux joueuses (podcast des frères Zverev qui interviewent des stars allemandes, Alizé Lim en immersion dans les académies de tennis les plus prestigieuses, Stefanos Tsitsipas qui partage sa vie sur le circuit…). De nombreux grands classiques du tennis, notamment des rediffusions de matches de légendes des tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, US Open, Roland Garros TBC), seront également à l’antenne. Une offre complète avant d’autres surprises à venir.

– A lire aussi : Jules Marie partage les revenus de ses saisons 2023 et 2024