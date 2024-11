La Formule 1 s’offre l’O2 Arena de Londres pour une soirée de lancement inédite de la saison 2025

Pour lancer la saison 2025 de Formule 1, la 75ème, les 10 écuries se réuniront pour la première fois à un seul et même endroit pour présenter leurs monoplaces et célébrer comme il se doit ce kick-off.

Le 18 février 2025, c’est donc la célèbre O2 Arena de Londres qui accueillera l’évènement de présentation de la nouvelle saison de F1. Les 10 équipes, à savoir Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, Racing Bulls, Red Bull et Williams ainsi que les pilotes et directeurs d’équipe se réuniront pour une soirée spéciale.

Bien évidemment, cet évènement sera à destination des fans de Formule 1. Les prix des billets varieront de 70€ à 135€ environ pour le grand public. Une soirée qui sera également diffusée, reste à savoir où.

Une soirée placée sous le signe de l’entertainment avec présence d’artistes qui sera mise en scène par Brian Burke, Stufish Entertainment Architects, DX7 Design et la société de production 1826.

« Pour la première fois, nous réunirons nos fans, les 20 superstars de notre sport et quelques invités très spéciaux pour lancer officiellement notre nouvelle saison et marquer notre 75ème anniversaire » explique Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1, dans un communiqué. « C’est une opportunité fantastique pour les fans de tous âges de vivre de près l’incroyable spectacle qu’est la Formule 1 »

