Wemby fait la promotion des maillots City Edition NBA pour Fanatics

Pour avertir les fans de la sortie de la fameuse « City-Edition Collection », la plateforme américaine de merchandising a fait appel à son ambassadeur, Victor Wembanyama.

Dans ce spot réalisé dans l’AT&T Center, domicile des Spurs, Wemby nous explique que même s’il y a écrit son nom et qu’il y a son numéro, ce n’est pas vraiment son maillot. Car il représente une équipe, un état, des légendes et donc bien plus qu’un joueur. De Paris au Texas jusqu’à Paris en France, comme il dit, ce maillot n’est pas le sien, mais le nôtre. Et franchement, on a failli y croire. Wemby est presque aussi bon avec un ballon dans la main que devant une caméra.

Une jolie pub pour prévenir les fans que les maillots NBA de la collection city edition sont disponibles sur Fanatics. Dont voici une sélection, subjectives, des plus réussis. À noter que Nike à innové pour celui de San Antonio avec un inhabituel mais très efficace bleu ciel.

À 80$ le maillot, on comprend pourquoi Wemby nous dit qu’il est à nous !

À lire aussi