Rugby – Optic 2000 nouveau partenaire majeur du XV de France

A l’occasion du match contre la Nouvelle-Zélande samedi, la Fédération Française de Rugby (FFR) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Optic 2000.

Dans le cadre de ce contrat signé pour 3 ans, Optic 2000 devient Partenaire Majeur du XV de France masculin, du XV de France féminin et de l’équipe de France des moins de 20 ans.

« Nous affirmons notre vision d’un accompagnement de proximité, inclusif et durable, porté par l’énergie et la force du collectif »

« Ce partenariat est le reflet d’un engagement profond en faveur de la santé visuelle accessible à tous, une mission que nous accomplissons avec exigence et esprit d’équipe. Nous avons la volonté de devenir, pour chaque Français, un coach de confiance dans le domaine de la santé visuelle, tout en étant une référence pour l’équipement sportif. À travers cette démarche, nous affirmons notre vision d’un accompagnement de proximité, inclusif et durable, porté par l’énergie et la force du collectif » explique Benoit Jaubert, Directeur Général du Groupement Optic 2000, dans un communiqué.

Lors des matchs des Equipes de France, Optic 2000 proposera ainsi des activations de sensibilisation et de dépistages visuels. Un partenariat qui permettra également de mettre en place des synergies entre les 1900 clubs locaux rugby et les 1200 magasins de l’enseigne.

« Ce partenariat avec Optic 2000 prouve l’attrait du rugby. Il renforce aussi notre ambition de transformer la FFR en « fédération à mission ». L’ancrage géographique d’Optic 2000, avec un maillage sur tout le territoire au plus proche de nos clubs, permet d’offrir des services de santé visuelle essentiels pour améliorer le bien être de tous » ajoute Florian Grill, Président de la FFR. « Ensemble avec Optic 2000 nous allons bâtir des actions concrètes pour les personnes en situation de handicap auditif et visuel à travers le fonds de dotation « Rugby au Cœur » porté par la FFR. »

Pour rappel, Optic 2000 a goûté au sponsoring sportif ces derniers mois en tant que Supporter Officiel de Paris 2024 ou encore un contrat avec les frères Lebrun.

