Impôts, taxes, cotisations… le Paris Saint-Germain a versé environ 3 milliards d’euros à l’Etat et aux Collectivités depuis l’arrivée de QSI en 2011

En début de semaine, le Paris Saint-Germain et le Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) ont présenté une nouvelle étude permettant « d’évaluer l’impact économique et l’utilité sociale du Paris Saint-Germain en Île-de-France. »

Selon ce nouveau rapport, le PSG aurait eu un impact économique sur la région IDF de 243 millions d’euros sur la saison 2023-2024, contre 182,2M€ en 2018-2019.

Autre chiffre clé mis en avant par le club de la capitale, celui du montant des contributions versées aux finances publiques (impôts, taxes, cotisations sociales et patronales) par le PSG et ses joueurs. Pour la saison 2023-2024, ce montant s’élève à 371 millions d’euros. A titre de comparaison, ce chiffre représente l’équivalent de 7,4% du budget de la Région explique le CDES.

« Depuis 2011, les contributions du Club et de ses parties prenantes aux finances publiques approchent des 3 milliards d’euros » précise le CDES. Au premier poste des contributions aux finances publiques, on retrouve les impôts payés par les joueurs du club.

Avec un chiffre d’affaires de 805,9 millions d’euros en 2023-2024, ce qui en fait le 3e club européen dégageant le plus de revenus, le Paris Saint-Germain est évidemment devenu un acteur majeur de l’économie en Île-de-France. Pour faire tourner sa boutique, le PSG comptait 746 emplois directs l’année dernière, et un total de 2 379 emplois ETP (emplois mobilisés de façon directe, indirecte et induite).

