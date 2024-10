Football – Un nouveau sponsor commun au dos des maillots de l’OM et du PSG chez les féminines

Déjà partenaire des équipes masculines du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, FDJ officialise aujourd’hui son engagement auprès des deux équipes féminines.

Dans le cadre de cet accord, FDJ s’affiche dorénavant comme sponsor maillot dos des deux équipes premières. Pour rappel, l’équipe féminine du PSG évolue en Première Ligue Arkema et celle de l’OM en Seconde Ligue.

Dans son communiqué, FDJ explique que « ce partenariat conclu avec les sections féminines s’inscrit également dans la continuité de l’opération But pour Elles, lancée en 2019. Dans le cadre de cette opération de promotion du football féminin portée par FDJ, chaque but marqué par les équipes féminines et masculines du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille au cours de la saison 2024-2025 alimentera une dotation financière ensuite reversée à des associations œuvrant en faveur de la pratique féminine du football. »

« Nous sommes heureux que notre collaboration avec la FDJ s’inscrive dans la durée. Nous partageons une volonté commune de promouvoir le sport féminin de haut-niveau, et plus particulièrement le football. » explique Stefano Petruzzo, Directeur Général de la section féminine de l’Olympique de Marseille.

« Nous sommes ravis d’accueillir la FDJ en tant que partenaire officiel de notre équipe féminine, une collaboration qui renforce notre engagement envers le développement du football féminin. Unis par une vision commune du football comme un sport inclusif pour les femmes et les jeunes filles, nous sommes impatients de créer ensemble un impact significatif, tant sur le terrain qu’en dehors.» ajoute Nicola Ibbetson, Directrice des partenariats et du sponsoring, Paris Saint-Germain.

