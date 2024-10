Un match NFL en mode dessin-animé « The Simpsons » diffusé en direct sur Disney+ et ESPN+

Lundi 9 décembre, la National Football League (NFL) va proposer un nouveau match en direct façon cartoon à l’occasion d’un Monday Night Football opposant les Bengals aux Cowboys.

Pour toucher les plus jeunes et proposer un produit alternatif aux « matchs traditionnels », la NFL va s’appuyer sur l’univers des Simpsons.

En temps réel grâce aux technologies Beyond Sports et Hawk Eye de Sony, le match sera diffusé sur ESPN+ et Disney+ en mode dessin animé. La véritable rencontre entre Cincinnati Bengals et les Dallas Cowboys sera recréée dans un univers cartoon avec le stade Atoms de Springfield comme terrain de jeu.

Ce « The Simpsons Funday Football » mettra bien évidemment en scène les personnages du dessin animé que sont Omer, Bart, Marge, Lisa… L’apparence, le son et l’ambiance des Simpsons seront au rendez-vous afin de proposer une expérience la plus authentique possible pour les aficionados de la série au plus de 750 épisodes.

Chaque joueur des Bengals et des Cowboys apparaîtra sous la forme d’un joueur animé. Grâce aux statistiques en temps réel de la NFL, Beyond Sports et Hawk-Eye de Sony, chaque séquence sera reproduite dans un environnement 3D.

Bart Simpson se rangera du côté de Joe Burrow et des Bengals tandis qu’Homer s’alignera avec Dak Prescott et les Cowboys. Pendant la majeure partie du match, Bart et Homer laisseront leurs nouveaux coéquipiers des Bengals et des Cowboys gérer l’action, mais le duo emblématique père et fils ne restera pas sur la touche pendant tout le match. Chacun sélectionnera des opportunités clés pour jouer en attaque et/ou en défense, remplaçant un joueur et rejoignant ses 10 autres coéquipiers sur le terrain.

Autour du match, Marge et Lisa intervieweront les joueurs et Maggie pilotera la SkyCam. D’autres personnages des Simpsons devraient également faire quelques apparitions. Les voix américaines des personnages prêteront également leur voix pour encore plus de réalisme.

L’année dernière, la NFL, ESPN et Disney avaient misé sur le dessin-animé Toy Story pour proposer le 1er match NFL en cartoon « Funday Football ».

En parallèle, la NFL a également proposé ces dernières années des diffusions de matchs et programmes à la sauce Bob L’Eponge avec quelques artifices de réalité virtuelle pour donner une touche fun et adaptée à la chaine Nickelodeon le diffuseur.

Ces deux dernières années, la NHL a également succombé en proposant des diffusions aux couleurs de la franchise « Big City Greens ».

Bientôt un match de Ligue 1 façon dessin-animé ?

Des diffusions conçues pour capter l’attention des jeunes générations qui donnent évidemment quelques idées aux autres ligues sportives, y compris la Ligue de Football Professionnel (LFP) comme nous l’expliquait il y a quelques semaines Jérôme Dumois, Directeur Transformation et Innovation LFP Media, dans une interview.

« Nous sommes en train de travailler sur un produit « Ligue 1 Kids », à la manière de Nickelodeon avec la NFL et de la post-prod pour avoir un rendez-vous les mercredis pour les enfants avec des résumés de matchs en version animée » nous a précisé Jérôme Dumois. Quelles dessins-animés auront les faveurs de ce projet selon vous ?

A lire aussi