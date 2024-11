Interview – Les dessous de la chambre d’hôtel installée au Parc des Princes pour les matchs du PSG (Novotel x ALL)

Depuis le début de la saison 24-25, le Paris Saint-Germain dispose d’une chambre d’hôtel construite au Parc des Princes en collaboration avec Novotel et le programme de fidélité ALL du groupe Accor.

Cette « Suite Novotel » offre évidemment une expérience unique et privilégiée aux fans du PSG. A l’intérieur de la chambre, on retrouve notamment un lit queen size, une salle de bain et une terrasse pour une superficie d’environ 30m2.

Pour en savoir plus sur ce dispositif, nous avons posé quelques questions à Nadège Keryhuel, Vice-Présidente des marques milieu de gamme chez Accor au niveau global et Christian Thomas, Directeur Sponsoring Accor au niveau global en charge des partenariats sport.

Sport Buzz Business : Quelle est la génèse de ce projet ?

Christian Thomas : L’histoire entre ALL et le PSG a débuté en 2019, un partenariat qui a accompagné le lancement de la marque. Lors de nos discussions pour la reconduction de cette relation, on a évoqué l’idée de faire une chambre au Parc des Princes. Le projet paraissait assez fou, on l’a intégré au contrat.

SBB : Pourquoi mettre en avant Novotel à travers ce dispositif ?

Nadège Keryhuel : Novotel a déjà un historique avec le PSG à travers le programme des Escort kids. Pour la marque Novotel, la famille est très important. Nous avons des chambres et un programme familles, donc le fit se faisait naturellement. Novotel, c’est à la fois le business et la famille.

L’équipe sponsoring nous a présenté cette idée un peu folle de construire une structure permanente au Parc des Princes. Novotel est la marque fondatrice du groupe, toujours pionnière dans son approche. Au départ, Novotel est né de l’idée des fondateurs d’apporter le modèle du motel américain en Europe. C’est ça qui a lancé la marque Novotel. Avoir une salle de bain dans toutes les chambres, ça nous paraît complètement banal aujourd’hui, mais en 1967, ce n’était pas le cas.

Nous nous sommes dit que s’il y a une marque qui doit embarquer sur ce projet, c’est bien Novotel. Ca vient également nourrir notre message famille, parce qu’on propose une chambre où on peut dormir à trois. Un adulte, deux enfants, deux adultes, un enfant. Ce dispositif amène Novotel au sein du Parc des Princes qui est emblématique et ça nous permet d’ajouter une pierre en plus aux Escort kids.

Christian Thomas : J’ajoute que Novotel, c’est effectivement la famille mais aussi cet équilibre pro-perso qui est proposé dans les espaces. Dans cette chambre, il y a aussi cet équilibre entre profiter de la ferveur d’un match et avoir avant et après, cette bulle de confort, de calme et de régénération que peut apporter Novotel. C’est la marque qu’il fallait pour ce produit.

SBB : Est-ce que la marque Novotel est présente à travers d’autres partenariats dans le sport ?

Nadège Keryhuel : Non mais nous avons un partenariat important annoncé en juin dernier avec le WWF pour la préservation et la conservation des océans. On met en place tout un plan sur les trois prochaines années, à la fois pour transformer nos hôtels et réduire l’empreinte carbone, réduire l’aspect déchets, consommation d’énergie. Nous allons également soutenir des projets qui participent à la préservation de la Méditerranée et les tortues dans le reste du monde.

SBB : Concernant l’opérationnel de cette chambre au Parc des Princes, qui a géré quoi ?

Christian Thomas : C’est un travail collectif avec les équipes PSG, ALL et Novotel, ainsi que pour les expertises parties prenantes : Design, Guest Expérience, Marketing, Communication, Media. Pour cette extension, la première chambre pérenne dans un stade, il a fallu faire valider ce projet et les plans par la Marie de Paris qui détient le Parc des Princes.

SBB : Un mot sur le design de la chambre et l’expérience marque Novotel que l’on retrouve ?

Nadège Keryhuel : Nous avons quatre designs chez Novotel. Pour cette Suite, nous avons choisi le design Hypothesis qui a été créé à Bangkok. Nous avons choisi le design qui allait le mieux s’adapter à cette structure. On retrouve un lit 160cm, les peignoirs, les chaussons, tous les éléments d’une chambre Novotel. Dans nos hôtels, la literie est plutôt haut de gamme. Nos clients viennent pour le confort et la qualité du sommeil.

SBB : Qui peut séjourner dans cette Suite Novotel du Parc des Princes ? Combien ça coûte ?

Christian Thomas : A travers notre programme de fidélité ALL dont on devient membre à partir de sa première chambre réservée dans l’une des 42 marques, notre devoir est de récompenser la fidélité de nos clients.

On dédie la quasi totalité des matchs de la Suite Novotel à nos membres. Les mécaniques d’accès sont cependant différentes.

Les membres peuvent par exemple « acheter » cette expérience via leurs points. Ca représente environ 60 000 points, mais ça varie en fonction de l’affiche. Ici, c’est premier arrivé, premier servi.

Et comme nous souhaitons nous adresser à l’entièreté de notre base et pas uniquement aux membres « Diamond », « Platinum », etc. on propose d’autres mécaniques comme les enchères, la tombola, qui permettent à tous les clients de tenter sa chance. On essaie d’engager vraiment le plus grand nombre.

SBB : Pouvez-vous nous présenter dans les moindres détails le déroulé de l’expérience ?

Christian Thomas : Le produit est unique et on souhaitait l’associer une expérience du même niveau, en proposant un tout. Nous ne nous sommes pas concentrés uniquement sur le match.

L’accueil se fait dans le Novotel le plus proche, le Novotel Paris Suresnes Longchamp. L’accueil est assurée par Laure, notre butler dédiée, qui leur explique le process, les règles de sécurité,…

L’arrivée au Parc des Princes ne se fait pas n’importe où puisque que nous déposons les clients à l’intérieur du parking joueurs. Avant cette opération, le parking était uniquement accessible aux joueurs et à la direction du PSG.

L’expérience se poursuit avec un passage par le tunnel des joueurs avant de monter au « ALL Bar » où un welcome drink est proposé. C’est quelque chose que les membres ALL, à partir d’un certain statut, ont lorsqu’ils arrivent dans un hôtel, c’est un petit clin d’oeil.

Après, le sésame, c’est l’accès à la Suite pour regarder le match ! Laure vous sert tout ce qui est boissons et nourritures. Vous êtes ensuite le seul à dormir au Parc des Princes. C’est une expérience !

Le lendemain matin, on retrouve encore une fois un code hôtelier avec le petit-déjeuner qui est un marqueur fort aussi dans nos hôtels, un petit-déjeuner healthy. Pour les clients qui ont le temps, on leur propose également un Stadium Tour avec notamment une visite des vestiaires pour conclure l’expérience.

SBB : A quelle heure est le check-out (rires) ?

Christian Thomas : Le check-out est à 10h, on peut pousser jusqu’à 10h30 max !

SBB : Vous avez lancé la Suite en début de saison, quel est le premier bilan ?

Nadège Keryhuel : Nous avons reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de Novotel pour nous demander comment accéder à cette chambre. Nous avons eu également énormément de retombées médias.

Christian Thomas : Avec le recul, depuis 2019 pour ALL ou pour les marques du groupe Accor, c’est clairement l’activation qui a généré le plus de succès, notamment d’un point de vue quantitatif. La campagne bénéfice du soutien du PSG, le club a pris la parole quatre fois aux côtés de ALL et de Novotel, sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Le PSG est le premier club au monde sur TikTok…

D’un point de vue qualitatif, l’exemple que je peux partager c’est que le premier membre qui a dormi au Parc des Princes avec sa fille, 2 passionnés, sont vraiment des avertis et exigeants. Ils ont vécu par le passé les autres activations « Dream Tournament » et « Play With Legends ». Le client nous a dit qu’on avait mis la barre à un autre niveau, parce qu’il s’en souviendra tout sa vie avec sa fille. On a mis du temps, de l’énergie et de l’investissement sur ce projet et d’avoir ces retours là, ça montre qu’on ne l’a pas fait pour rien. Et puis il y a encore d’autres choses qui arrivent.. ce n’est pas la fin de l’histoire. Rendez-vous le 15 novembre avec une nouvelle campagne sur ce produit mais avec une utilisation différente et qui ne s’accorde pas forcément à un match et une expérience.

Notre partenariat avec le PSG court jusqu’à juin 2026. Il n’y a aucun indicateur pour que cette belle histoire s’arrête. C’est une relation fructueuse et on s’inscrit sur le long terme. Cette Suite Novotel est amenée à vivre avec des rebonds, des approches et des cibles différentes.

SBB : Allez-vous reproduire des chambres de ce type sur d’autres évènements sportifs, par exemple à Roland-Garros ?

Christian Thomas : On essaie de faire des choses complémentaires et notre stratégie sponsoring, notre portfolio d’assets, le montre bien. Dupliquer exactement la même chose, non mais créer des chambres dans des salles et stades accueillant des évènements sportifs, entertainment, oui. En tant qu’hôtelier, nous sommes légitimes mais ça ne prendra pas la même forme et ce sera quelque chose de complémentaire.

En 2018, nous avions transformé une loge de l’Accor Arena en chambre. À l’époque, c’était autour du programme « Welcome Fans ». Plus de 80 000 personnes s’étaient inscrites via les réseaux sociaux, formulaires, pour découvrir cette chambre.

SBB : Quelle est votre activation rêvée sur la thématique sport et Fan Experience ? Jusqu’où peut aller le groupe Accor ?

Christian Thomas : Notre rêve commun, on va le réaliser dans quelques mois, donc restez connectés ! Cette Suite Novotel, c’est le premier jalon d’un programme plus complet, plus global. Des choses arrivent en mars-avril 2025 et raconteront la suite de cette belle histoire. L’activation rêvée, c’est celle-là !

On met ce partenariat au service des enjeux de nos marques et notamment de Novotel qui est la première marque du groupe, il ne faut pas l’oublier, qui a quasiment le même âge que le PSG à deux ans près.

