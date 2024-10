L’UEFA va investir 1 milliard d’euros d’ici 2030 pour faire du football le sport féminin le plus attrayant pour les investisseurs

Cette semaine, l’UEFA a présenté sa nouvelle stratégie pour accompagner le développement du football féminin d’ici 2030.

A travers le programme « Unstoppable », l’instance compte investir 1 milliard d’euros entre 2024 et 2030 (6 ans) dans les différentes compétitions de clubs (Coupe d’Europe) et nationales (Euro). Pour financer ces investissements qui devraient se matérialiser par une hausse des primes versées aux clubs et fédérations, l’UEFA puisera dans les recettes de ses compétitions les plus lucratives (hommes) et ses différents fonds.

L’objectif de l’UEFA est de faire du football le sport d’équipe le plus populaire auprès des femmes et des filles dans tous les pays d’Europe.

Surtout, l’UEFA souhaite faire du football le sport féminin le plus durable et le plus attrayant pour les investisseurs.

« Au cours des six prochaines années, nous avons l’intention d’accroître notre investissement dans le football féminin tout en incitant d’autres acteurs à nous rejoindre. Les joueuses resteront sur le devant de la scène et montreront la voie aux futures générations tandis qu’elles se battront pour remporter des trophées, accéder à la gloire et réaliser leur plein potentiel » explique explique Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, dans un communiqué.

Pour maximiser les revenus des compétitions féminines d’ici 2030, l’UEFA s’appuiera sur Two Circles, agence sponsoring exclusive retenue il y a quelques mois.

Nous soutiendrons le développement de championnats professionnels et financièrement viables dans toute l’Europe, contribuant ainsi au succès à long terme de nos compétitions de classe mondiale et accueillant encore plus de supporters dans notre famille incroyablement dévouée et loyale. Nous ne cherchons pas seulement à bâtir les fondements d’un avenir durable, mais à libérer le potentiel du football féminin. Sa croissance ne devrait connaître aucune limite. Personne ne pourra arrêter sa progression, car le football féminin est réellement « Unstoppable » !

« Nos compétitions interclubs européennes s’apprêtent à connaître leur plus grande refonte sportive et commerciale à ce jour. La Women’s Champions League se jouera selon une formule de championnat dynamique et compétitive, et la création d’une deuxième compétition interclubs de l’UEFA signifie que jusqu’à 91 clubs auront la chance de concourir pour un titre européen chaque saison. En outre, un nouveau modèle commercial amènera une plus grande visibilité, davantage d’innovation et des distributions financières plus importantes » ajoute Nadine Kessler, Sous-directrice Football féminin à l’UEFA.

