Le sport hybride a désormais son club dans la région lyonnaise. O2 Training Club, première salle entièrement dédiée à la pratique de l’Hyrox, ouvre ses portes à Sainte-Foy-lès-Lyon. L’inauguration aura lieu le mardi 30 septembre à 19h, suivie de l’ouverture officielle au public le mercredi 1er octobre 2025.

Une discipline en plein essor : l’Hyrox

Venue d’Allemagne, la pratique du Hyrox connaît une ascension fulgurante en Europe.

Ce sport hybride et accessible à tous repose sur un enchaînement standardisé et chronométré combinant :

8 km de course fractionnés ,

8 ateliers fonctionnels (sled push/pull, rameur, lunges, burpees, wall balls, etc.).

Le concept séduit par son côté complet, stimulant et accessible, que l’on soit simple amateur ou compétiteur de haut niveau. L’Hyrox s’impose comme une discipline mêlant course à pied et exercices de force, devenu addictive et adaptée à tous les profils.

Un studio premium pensé pour la performance

O2 Training Club, avec 230 m² d’espace intérieur et 100 m² extérieur, O2 Training Club se positionne comme une salle haut de gamme.

Parmi ses atouts :

Un design industriel et un espace climatisé pour un confort optimal,

Du matériel officiel Hyrox dernière génération ,

Des vestiaires et douches ultra modernes ,

Un accompagnement par des coachs expérimentés , eux-mêmes athlètes Hyrox de haut niveau,

Plus de 30 créneaux par semaine et un planning varié adapté à tous les niveaux.

“Nous avons imaginé une salle qui répond aux vrais besoins des sportifs modernes : un encadrement pointu, du matériel professionnel et une ambiance motivante.”

– Nicolas et Florian Reynet, cofondateurs d’O2 Training Club

À l’origine de ce projet, Nicolas et Florian Reynet, deux frères et anciens sportifs de haut niveau. Forts de plus de 10 ans d’expérience dans l’univers du sport, ils pratiquent eux-mêmes l’Hyrox en compétition, en France et à l’international. Leur objectif : démocratiser cette discipline et rendre la performance sportive accessible à tous.

Inauguration et ouverture au public

Mardi 30 septembre : soirée d’inauguration sur invitation avec visite des lieux, rencontre avec les coachs et buffet healthy.



Mercredi 1er octobre : ouverture officielle au public avec frais d’inscription offerts pour le lancement et séance d’essai gratuite à réserver sur le site). ).

Pour mieux comprendre le lancement d’O2 Training Club, nous avons échangé avec Nicolas Reynet, cofondateur d’O2 Training Club, qui revient sur la vision et les ambitions de ce projet.

SBB: Comment est née l’idée d’ouvrir la première salle 100% Hyrox aux portes de Lyon ?



Nicolas Reynet : Avec Florian, mon frère, on est tous les deux passionnés par l’HYROX depuis bien avant son arrivée en France. On a découvert ce sport en Espagne et on y a tout de suite adhéré : le format, l’intensité, l’ambiance… tout nous a plu. Florian est un ancien tennisman de haut niveau, et moi, Nicolas, je viens de l’athlétisme, spécialisé sur 800 mètres. On a donc tous les deux un profil complémentaire, et surtout une vraie culture de l’entraînement.

On a rapidement pris l’habitude de faire les compétitions HYROX en duo, ce qui renforce encore plus notre lien et notre motivation. Aujourd’hui, Florian est coach de tennis à l’international, et de mon côté, je suis coach HYROX avec plusieurs athlètes performants dans le circuit. On partage une vraie passion pour le sport, l’effort, et surtout pour la rigueur de l’entraînement.

Au-delà du sport, on est aussi attirés par l’entrepreneuriat. Alors, quand l’HYROX a commencé à se développer en France, on y a vu une opportunité unique d’allier notre passion et un projet professionnel. Pour nous, c’est bien plus qu’un sport, c’est un vrai mode de vie.

Aux côtés de mon frère, nous sommes aujourd’hui associés à Grégory Jullien et Rémi Thivolle, dont l’arrivée permet d’élargir notre champ de compétences. Leur solide expérience dans le domaine du business et de la stratégie renforce notre équipe et contribue à structurer le développement du projet.

Hyrox est encore une discipline émergente en France. Qu’est-ce qui vous a convaincu que c’était le bon moment pour vous lancer ?

Nicolas Reynet : Ça fait un bon moment qu’on a cette idée en tête, mais il nous a fallu du temps pour trouver le local idéal, avec un emplacement stratégique qui corresponde vraiment à notre vision. Finalement, le timing n’est pas si mal, parce que depuis qu’on mûrit le projet, on a vu plusieurs pays lancer des studios 100 % dédiés au HYROX, et surtout une vraie explosion de la discipline en France.

Avec HYROX Lyon qui arrive en 2026, c’est clairement le moment parfait pour se lancer. On sent qu’il y a une vraie dynamique, une communauté qui grandit, et un besoin d’espaces spécialisés pour s’entraîner sérieusement. On est prêts !

Comment évaluez-vous le potentiel de l’Hyrox dans la région lyonnaise et plus largement en France ?



Nicolas Reynet : Le potentiel sur la région lyonnaise est énorme. C’est une grande ville très dynamique, avec une vraie culture du sport. HYROX Lyon arrive en 2026, et on sent déjà une grosse attente de la part des Lyonnais : les athlètes sont impatients, beaucoup nous disent qu’ils attendent ce moment pour enfin se lancer dans la discipline ou s’y préparer sérieusement.

Lyon est aussi une ville où la course à pied est très ancrée. Et même si l’HYROX est avant tout un sport de fitness, il attire énormément d’athlètes d’endurance, notamment des coureurs, parce que le format s’y prête parfaitement.

En France, le marché a déjà montré son potentiel. On voit émerger peu à peu des studios spécifiquement dédiés à l’HYROX, et la demande est clairement là. L’avantage d’avoir une salle 100 % dédiée, c’est de pouvoir se spécialiser et d’offrir une expérience à 360° autour de la discipline : un encadrement spécifique, des infrastructures adaptées, un accompagnement sur mesure… En gros, tout ce qu’il faut pour maximiser sa progression, que ce soit à travers le coaching, le matériel, ou les conseils d’experts.

SBB : En quoi O2 Training Club se distingue-t-il des autres salles de sport classiques ou studios de cross-training ?

Nicolas Reynet : Notre concept se distingue clairement d’une salle de sport classique. Ici, tout est centré sur les cours encadrés en petits groupes — avec un maximum de 16 participants par session — afin d’assurer un suivi personnalisé et une vraie qualité de coaching. On a construit notre business model autour de ces cours collectifs, car on croit fermement à la valeur de l’accompagnement dans la progression. Bien sûr, il est possible de s’entraîner en autonomie, mais cela reste marginal dans notre fonctionnement. »

« Par rapport aux studios de cross-training traditionnels, notre approche est différente sur trois points majeurs :

Le matériel : nous utilisons exactement le même équipement qu’en compétition HYROX — des marques comme Concept2 et CENTR — ce qui permet à nos adhérents de s’entraîner dans des conditions réelles.

L’expertise : nos coachs sont tous pratiquants de l’HYROX, avec une vraie connaissance terrain, ce qui fait toute la différence dans l’encadrement.

La programmation : nos cours sont spécifiquement pensés pour la performance HYROX : Heart Zone (travail cardio), Body Shape (renforcement), Heavy Training (force pure), Skill Lab (technique), HYROX Team Compét (simulation en duo), Running (prépa course)… tout est ciblé pour faire progresser dans la discipline.

Le cross-training, c’est une enchaînement de mouvements généralistes. Nous, on propose un cadre structuré et spécifique autour d’un sport bien défini, avec des objectifs clairs. Notre salle n’est pas juste un lieu d’entraînement, c’est un vrai centre de performance HYROX.

SBB : Quels services ou accompagnements spécifiques proposez-vous pour séduire à la fois les débutants et les compétiteurs confirmés ?



L’un des grands atouts de l’hyrox chez O2 Training Club, c’est sa capacité à s’adapter à tous les niveaux. Nos cours sont conçus pour accueillir aussi bien des débutants que des athlètes confirmés. On propose des adaptations systématiques : si un mouvement est trop difficile, on allège ou on enlève la charge ; à l’inverse, si c’est trop facile, on intensifie. C’est un format où chacun peut progresser à son rythme, notamment sur la partie cardio, où l’effort est individuel et totalement modulable.

Le plus important pour nous, c’est que personne ne se sente « à la traîne » ou « de trop » dans une session. Chaque cours est structuré pour permettre à tous de s’entraîner ensemble, dans une ambiance motivante et inclusive, sans pression de performance. »

En complément, nous proposons aussi un accompagnement plus individualisé pour ceux qui le souhaitent : plans d’entraînement personnalisés, préparation aux compétitions HYROX, et conseils nutrition. Pour les compétiteurs, on a également des sessions « Team Compétition » qui simulent les conditions réelles de course, pour affiner la stratégie, la gestion d’effort et le mental. Notre objectif, c’est vraiment d’accompagner chaque athlète, quel que soit son niveau, vers ses propres objectifs. »

Et nouveauté : nous allons intégrer à notre offre une simulation HYROX complète de 2 heures, encadrée par Coach Nico. Grâce à son expérience terrain, ses nombreux podiums et son œil affûté, il pourra proposer un retour précis à chaque athlète, via un compte-rendu détaillé après la séance. L’objectif est clair : se préparer au plus proche de la réalité de la compétition, corriger les points faibles, optimiser les temps forts, et arriver prêt le jour J.

SBB : Quelles sont vos ambitions pour O2 Training Club à moyen et long terme ?

Pensez-vous à ouvrir d’autres salles ou à développer un réseau de franchises ?

« Clairement oui, le lancement d’O2 Training à Sainte-Foy-lès-Lyon marque pour nous un vrai point de départ. Ce studio est une phase test, une première étape pour valider le concept sur la région lyonnaise.

Nous avons fait appel à une architecte d’intérieur pour concevoir un espace avec une identité forte et des marqueurs visuels clairement définis. L’objectif : pouvoir dupliquer ce modèle à l’avenir tout en assurant une reconnaissance immédiate de notre marque.

À moyen terme, notre ambition est de faire de cette première salle la référence Hyrox autour de Lyon. Et si la réponse du public continue d’être positive, nous envisageons d’étendre le concept à l’ensemble de la région lyonnaise… voire au-delà ! »





